Il 2 ottobre è la Festa dei nonni: quando nasce la ricorrenza

Il 2 ottobre ogni anno ricorre la Festa dei nonni, una ricorrenza civile diffusa non soltanto in Italia (anche se capita in diversi giorni dell’anno, quindi non coincide con il 2 ottobre) ma anche in altre parti del mondo e celebrata in onore dei nonni. Secondo la tradizione cattolica, i patroni dei nonni sono i santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria e nonni di Gesù.

Le frasi d’auguri da dedicare ai nonni

Festa dei nonni, anche il doodle di Google lo ricorda

Quando nasce la festa dei nonni? Si tratta di una ricorrenza nata negli Stati Uniti intorno al 1778, durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Marian McQuade, una casalinga dell’Ovest Virginia, madre di 15 figli e nonna di ben 40 nipoti, la quale promosse l’idea di una giornata nazionale dedicata proprio ai nonni nel 1970: Marian era convinta che fosse un bellissimo obiettivo da raggiungere, fondamentale per l’educazione delle giovani generazioni. La festa dei nonni negli USA ogni anno arriva la prima domenica di settembre dopo il Labor Day. In Canada viene celebrata il 25 ottobre dal 1995, mentre in Francia nonni e nonne hanno ognuno il proprio giorno dell’anno (la festa della nonna arriva la prima domenica di marzo dal 1987, mentre la festa del nonno la prima domenica di ottobre introdotta dal 2008). Anche il doodle di Google oggi è dedicato a questa ricorrenza.

In Italia, la festa dei nonni è stata istituita il 2 ottobre a partire dal 2005. La legge n. 159 ha istituito anche il “Premio nazionale del nonno e della nonna d’Italia”, che il presidente della Repubblica assegna annualmente a dieci nonni.

