Non solo la costruzione di una nuova casa per i Ferragnez, ma anche l’acquisto di una fiammante Ferrari elettrica. Non certo un’utilitaria dunque, ma un’auto che non passa inosservata. Come sempre Chiara Ferragni e Fedez hanno immortalato il tutto sui social. “Fede proverà la macchina nuova, speriamo senza incidentarla”, dice in un video l’imprenditrice digitale. “Speriamo, non credo di essere in grado di guidarla, ma vediamo!”, replica il cantante. Divertente è poi un’altra storia in cui si vede Fedez che deve tornare in casa perché si è dimenticato le chiavi: “Partiamo bene”, commenta ironica Ferragni.

Dalle Storie, diventate virali, si vede che si tratta di una fiammante Ferrari nuova con gli interni neri. Alla domanda “com’è”, Fedez risponde con un secco: “Molto bella”, tradendo una certa tensione. Nel video pubblicato su TikTok si vede un Federico piuttosto impacciato alla guida, che ha anche fatto scattare l’allarme di un’auto vicina. Iconica infine l’espressione tra il terrorizzato e il meravigliato di Ferragni, impressionata dall’accelerazione poderosa della Ferrari.