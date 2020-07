Elon Musk, il cofondatore e amministratore delegato di Tesla, scala posizioni nella top 10 degli uomini più ricchi del pianeta. Secondo l’indice Bloomberg dei miliardari, il patrimonio personale del sudafricano naturalizzato statunitense è arrivato a 70,5 miliardi di dollari venerdì dopo che le azioni del marchio automobilistico sono cresciute dell’11 per cento, facendogli fare così un balzo in avanti di 6,07 miliardi.

Elon Musk adesso è la settima persona più ricca della terra davanti a gente come il cosiddetto “oracolo di Omaha” Warren Buffett (69,2 miliardi di patrimonio) e al cofondatore di Google Sergey Brin (70,4 miliardi). La classifica è guidata dal fondatore di Amazon ed editore del Washington Post Jeff Bezos con 189 miliardi di patrimonio davanti a Bill Gates (116) e Mark Zuckerberg (93). Il primo italiano presente è Giovanni Ferrero, 34° con 28,5 miliardi di dollari. Buffett, che è anche stato in testa alla graduatoria dei più ricchi stilata da Forbes, pochi giorni fa ha ridotto il suo patrimonio con una donazione in azioni a cinque organizzazioni filantropiche per un valore complessivo di 2,9 miliardi di dollari.

L’imprenditore 49enne è proprietario di circa un quinto delle azioni Tesla che costituisce una mole importante della sua ricchezza. Il prezzo dei titoli della compagnia costruttrice di auto elettriche quest’anno è cresciuto del 269 per cento. All’inizio di luglio Tesla è diventato il marchio auto con il maggiore valore delle azioni al mondo superando persino Toyota: la capitalizzazione ha raggiunto l’ammontare di 207,2 miliardi di dollari. Dal primo gennaio 2020 a venerdì 10 luglio, stando all’indice Bloomberg, il patrimonio di Musk è cresciuto di 43 miliardi: solo Bezos ha fatto meglio di lui con un incremento di 74,5 miliardi. Tuttavia nella ricchezza di Musk è di peso anche la maggioranza della proprietà della SpaceX, la società di voli spaziali fondata nel 2002, un anno prima di Tesla.

