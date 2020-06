Ellie Goldstein, la prima modella di Gucci con la sindrome di Down

Ellie Goldstein, 18 anni, di Ilford, cittadina dell’Essex, a nord di Londra, è la prima modella di Gucci con la sindrome di Down. Il suo servizio fotografico realizzato per il mascara L’Obscur della gamma Gucci Beauty, la linea di make up della celebre maison di moda italiana, ha totalizzato migliaia di like e apprezzamenti sui social. E alla fine di questo mese la 18enne poserà anche per un servizio sulle pagine di Vogue Italia.

Dopo anni di gavetta nel mondo della pubblicità con brand del calibro di Vodafone e Nike, Ellie Goldstein è riuscita a realizzare anche il suo sogno di lavorare nell’alta moda. La 18enne, però, ha promesso a se stessa di portare avanti anche gli studi e laurearsi. La nuova modella di Gucci si è appena iscritta alla facoltà di arti performative del college di Redbridge.



