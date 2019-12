La classifica dei dialetti più sexy in Italia e quelli considerati insopportabili

Se è vero che l’attrazione sessuale si sviluppa attraverso tutti i cinque sensi e non soltanto con la vista, allora è anche certo che riguardo all’udito il nostro Paese ha una marcia in più: il dialetto (o meglio, i dialetti) che può rendere una persona più o meno sexy agli occhi (e alle orecchie) di chi la ascolta.

A confermare quella che in fondo è sempre stata una convinzione di tutti noi c’è adesso un sondaggio, condotto da SpeedVacanze.it, tour operator conosciuto soprattutto per aver inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo. Il portale, dopo aver consultato i propri iscritti con domande ben precise, ha infatti stilato la classifica dei dialetti più sexy in Italia. E tra i risultati non mancano sorprese assolute.

“Quello che non tutti sanno – ha spiegato il fondatore del portale, Giuseppe Gambardella – è che ogni dialetto provoca nell’interlocutore un diverso grado di piacere o dispiacere, venendo così ad avere la capacità di eccitare o di frenare un potenziale partner”.

I vari dialetti regionali, di cui il nostro Paese è ricchissimo, non sono dunque soltanto un patrimonio culturale e linguistico dell’Italia. Ma sono anche in grado di influire sugli ormoni e alterare la considerazione che abbiamo di una persona. Il tutto, ovviamente, è essenzialmente soggettivo: la concezione di un dialetto cambia di persona in persona. A seconda delle esperienze passate, ma anche semplicemente dei propri gusti personali. Messi insieme, però, questi dati mostrano un trend che va decisamente in una direzione.

Qual è dunque il dialetto più sexy in Italia per il 2019? Vediamo la classifica.

Il dialetto più sexy d’Italia: il podio

Il portale SpeedVacanze.it ha realizzato l’intervista nel mese di novembre 2019. Il campione è formato da mille uomini e mille donne, tutti di età compresa tra i 18 ed i 57 anni ed equamente distribuiti nelle diverse regioni d’Italia.

Per il 28 per cento degli intervistati (più di uno su quattro), a vincere la gara dei dialetti più sexy d’Italia è il napoletano. Una musicalità calda e suadente che, evidentemente, sviluppa i sogni erotici di moltissime persone.

A seguire il siciliano, votato dal 25 per cento del campione. “Molti di coloro che hanno affermato di trovare seducente il siciliano – ha dichiarato Roberto Sberna, direttore generale del portale – hanno cominciato ad amare questa parlata in seguito ad una divertentissima vacanza di mare nelle splendide località siciliane”. Come dire: ricordi piacevoli che, anche a distanza di tempo, solleticano gli ormoni.

A chiudere il podio il dialetto toscano, votato dal 17 per cento degli intervistati. A seguire, il piemontese (12 per cento), il marchigiano (8 per cento).

I dialetti meno apprezzati

C’è anche, tuttavia, il rovescio della medaglia. Per questo motivo, nel corso del sondaggio è stato chiesto anche di indicare il dialetto più snervante. Quello, cioè, che non suscita eccitazione, bensì l’effetto opposto.

A vincere questa speciale classifica, quella dei dialetti meno apprezzati, è stato invece il milanese, votato dal 22 per cento degli intervistati. A seguire il dialetto romano, con il 18 per cento di voti contrari.

