Chiara Ferragni e Fedez in crisi? “C’entra una terza persona”: l’indiscrezione virale

Chiara Ferragni e Fedez in crisi? A nulla è servita è l’esclusiva cena di una settimana fa da Cracco, i petali, il tavolo romantico solo per loro due: nella “Milano bene”, come scrive il settimanale Oggi, si susseguono le voci di una possibile maretta tra Chiara Ferragni e Fedez. Da quando a inizio gennaio il cantante si è mostrato sui social senza la fede al dito si sono scatenati i commenti su possibili tensioni tra i due. Nelle ultime settimane le voci a riguardo si stanno facendo sempre più insistenti e neanche la tanto instagrammata cena romantica (con annesso regalo di Cartier da 300 mila euro) è bastata a placare i rumors. Anzi, ora è il settimanale Oggi a tornare sull’argomento, paventando che la causa delle tensioni tra la coppia più amata dello spettacolo sia una terza persona.

Le loro vite per molti sarebbero però turbate da una terza persona. Chi? Ancora non è dato saperlo, ma il settimanale fa riferimento proprio ad un triangolo: “Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto. Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. È solo l’invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?”, si legge sul settimanale. Chi sia questo “nome noto” al momento non è dato saperlo. Sarà davvero così?