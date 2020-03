#Iorestoacasa, l’invito a non uscire in tutti i dialetti italiani | VIDEO

Si moltiplicano gli appelli a non uscire di casa, per rispettare le misure disposte dal governo contro l’emergenza Coronavirus. Dai vip agli influencer, sono molti i personaggi pubblici che hanno sfruttato i social per ricordare ai propri fan di restare in quarantena e limitare i contatti, il modo più efficace per sconfiggere il Covid-19 e tornare presto alle nostre vite.

Uno degli appelli più originali è questo realizzato dall’attrice Guendalina Tambellini, che in questo video pubblicato su Youtube rilancia l’hashtag #iorestoacasa detto in tutti i dialetti d’Italia. Un modo simpatico per ricordare a tutti che andrà tutto bene, ma adesso ciascuno è chiamato a fare la propria parte. Nel finale anche un appello a non abbandonare i propri animali, come purtroppo si è registrato in molti casi in questa fase d’emergenza.

Il video nasce da un’idea di Guendalina Tambellini e Francesca Torregiani. La regia è di Guendalina Tambellini e Viviana Picariello. Nel filmato, a interpretare i vari dialetti, compaiono Alessandro Mistichelli, Annalisa Calanducci, Giuseppe Abramo, Guendalina Tambellini, Mauro D’Amico, Veronica Tropiano, Franca Cominato, Enrico Basile, Annarita Gullaci, Francesca Torregiani, Giovanni Di Lonardo, Annamaria Frackey, Federico Da Perugia, Giuseppe Spoletini, Irene Mezzetti, Giuseppe Cossentino, Maria Chiara Tofone, Mauro De Muro, Franco Carola, Erika Scarcia, Viviana Picariello, Ivano La Rosa, Giuseppe Fazio.

