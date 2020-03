Giovanni Muciaccia spiega il Coronavirus ai bambini | VIDEO

In un video pubblicato su Facebook Giovanni Muciaccia, lo storico conduttore di Art Attack, ha provato a spiegare alla sua maniera che cos’è il Coronavirus e da dove è venuto fuori. “Mi sono ritrovato a spiegare la situazione del Coronavirus ai miei figli”, racconta Mucciaccia. “Questa storia ha due versioni: nella prima vediamo un uomo iper tecnologico, che non ha paura di nulla e che se ne infischia dei segnali che gli manda la natura per esempio sul cambiamento climatico. Ad un certo punto alcuni cinesi, che erano soliti mangiare pipistrelli, iniziano a morire, ma la cosa non ci preoccupa perché avviene dall’altra parte del mondo.

Quando cominciano qui in Italia i primi casi si creano due scuole di pensiero: chi dice che è una semplice influenza per cui non c’è nulla da temere, e chi invece (e mostra un pupazzo con la faccia di Zingaretti, ndr), prima faceva gli aperitivi e una settimana dopo sta chiuso in quarantena. In questa situazione soprattutto lui (e mostra Salvini, ndr) mai si sarebbe immaginato che gli italiani sarebbero stati rifiutati all’estero e rispediti a casa. D’altronde chi la fa l’aspetti.

La seconda versione della storia vuole questo Coronavirus che sta bloccando il mondo essere stato progettato in laboratorio. Si comporta come una macchina da guerra: entra nel corpo delle persone e fa sì che poi camminando si contagino a vicenda. Io non so quale delle due versioni sia vera, però sono un ottimista e spero che vada tutto bene”, conclude Giovanni Muciaccia nel video.

