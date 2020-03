Belen condivide l’audio fake sui poteri della vitamina C contro il Coronavirus

Tutti sappiamo, come ci hanno insegnato le nostre nonne, che la vitamina C fa bene ha delle ottime proprietà benefiche per la nostra salute, in particolare a fronte di raffreddore e sintomi influenzali. Da qui a dire o a pensare, però, che addirittura possa guarire il Coronavirus ce ne vuole. Anzi, sostenerlo è sbagliato e potenzialmente pericoloso.

Elisabetta Franchi e il rimedio al Coronavirus che infuriare Bressanini

Eppure nelle ultime, con l’Italia in quarantena per far fronte ai contagi da Covid-19, è diventato virale su WhatsApp un audio fake in cui si sente la voce di una presunta dottoressa che esalta le proprietà della Vitamina C, e di un prodotto come il Cebion, per aiutare i pazienti positivi al Coronavirus. Un messaggio sbagliato e fuorviante che però molti personaggi noti e seguiti sui social stanno condividendo. Tra questi ci è cascata anche Belen Rodriguez, che ha condiviso l’audio nelle proprie Storie Instagram, come potete vedere nei video seguenti.

È bene ricordare che si tratta di informazioni assolutamente prive di alcun fondamento scientifico, e che sono state smentite direttamente dall’ufficio stampa dell’Ospedale Sacco. Questo il contenuto dell’audio fake virale: “Buongiorno a tutti. Scusate, allora le mie notizie invece riguardano la salute. Sono arrivate adesso le notifiche a noi ospedalieri dal San Gerardo di Monza, dal Policlinico, dal Sacco…insomma gli ospedali quelli più impestati, facciamo prima a dir così. Allora, è efficacissima la vitamina C sui pazienti già affetti da Coronavirus. La stanno usando come terapia e i pazienti rispondono benissimo. Quindi, assunzione di vitamina C anche come a scopo preventivo nell’ordine di 1-2 grammi al giorno. Come fare? Sicuramente una spremuta di arancio, limone e un kiwi al giorno se si utilizza l’alimentazione ma supplementato da una compressa da 1 grammo di Cebion, vitamina C che trovate nelle para-farmacie o nelle farmacie. Mi raccomando, questa cosa divulgatela il più possibile. Vitamina C a tutti quanti, bambini, adulti e soprattutto anziani nell’ordine di 1/2 grammi al giorno. Ciao”.

Insomma una gaffe, benché in buona fede, da parte di Belen Rodriguez, che in altre Storie ha invece mostrato come continuare a fare attività fisica ed allenamento pur dovendo restare in casa. Sui consigli medici e scientifici, però, meglio lasciar spazio a chi davvero ne sa qualcosa.

