ClioMakeUp è incinta del secondo figlio

Clio Zammatteo è in attesa del secondo figlio: dopo la piccola Grace, che ora ha poco più di due anni, la beauty blogger più famosa d’Italia è di nuovo in dolce attesa, e lo ha annunciato attraverso i suoi canali social ClioMakeUp.

Dopo le difficoltà incontrate per rimanere incinta della prima figlia, la blogger ClioMakeUp ha dato l’annuncio su Instagram assieme al marito Claudio. “Vi dobbiamo dire una cosa importante”, dicono nel video i due genitori, mentre tengono in braccio Grace. “Nel 2020 Grace diventa una big sister!”.

La blogger veneta è emigrata a Ney York oltre 10 anni fa per inseguire il suo sogno di diventare una make up artist. Da allora il suo percorso è stato un inanellarsi di successi. Il tutto è cominciato con l’apertura del canale YouTube “ClioMakeUp” sul quale Clio Zammatteo caricava i propri tutorial di trucco per insegnare alle ragazze a truccarsi. Oggi il suo profilo Instagram conta 2,7 milioni di followers e le sue fan sono molto affezionate a lei, anche per la sua capacità di dimostrarsi una persona semplice ed empatica.

La notizia dell’arrivo del secondo figlio è stata accolta da tutte le fan con stupore, dal momento che la blogger e make up artist si è aperta con le sue followers sulle difficoltà incontrate per riuscire a rimanere incinta della prima figlia.

“Ci abbiamo provato”, spiega ClioMakeUp nelle sue stories all’indomani dell’annuncio di essere incinta del secondo figlio. “In realtà sapete quanto sia stata dura per me restare incinta di Grace, ci abbiamo provato per più di un anno e comunque ci sono stati degli aborti. In questo caso invece, parlo schiettamente, ci siamo riusciti ‘al primo colpo’.”

“Se il 2017 è stato l’anno della lenticchia”, scrive sul suo profilo, il 2020 sarà l’anno dell’oliva”. Per poi spiegare nelle stories: “Ci stavamo pensando da un po’ perché come sapete la nostra vita non è regolarissima. Io viaggio spesso, vengo in Italia anche solo per due giorno. Però i pro erano più dei contro, ed essendo figlia unica ho sofferto un po’ quando ero piccola, mi ricordo come stavo, quindi ho voluto dare questa possibilità a Grace.

Ha scoperto di essere rimasta incinta dopo dieci giorni, due mesi fa. “L’emozione della seconda gravidanza è stata diversa dalla prima”, commenta. Clio ha ammesso di aver provato sentimenti differenti rispetto a quando ha scoperto di essere in attesa di Grace, quando tutto sembrava molto più difficile. “Dopo un anno di tentativi, dopo due aborti, diventa un’ossessione e ti impunti”, spiega Clio, “la seconda che è capitata così, senza sforzo, è stata diversissima”.

