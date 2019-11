Le maggiori paure degli italiani

Cosa fa più paura agli italiani? Quali sono le nostre più frequenti fobie? Una risposta a questa singolare domanda è stata fornita nei giorni scorsi da Italiani.coop, il centro studi di Coop Italia, che ha costruito una lista dei timori nel nostro Paese analizzando le ricerche effettuate sul più noto e diffuso motore di ricerca, Google, e confrontando l’andamento degli anni scorsi. Ebbene, dall’analisi è emerso che ciò che più ci fa paura è il buio, seguito dalla paura di volare e dei cani, ancora prima delle malattie, che spuntano al quarto posto.

La ricerca sulle fobie è stata compiuta in occasione della festa di Halloween, che celebra proprio le paure delle persone, inserendo tra i temi di ricerca su Google Trend le parole “paura di, del, delle….” e selezionando alcune query che spesso vengono associate a queste. Successivamente è stato valutato l’andamento nel 2008, 2017 e 2019, precisamente nel periodo gennaio-ottobre per ogni anno per uniformare tutti i dati all’anno in corso.

La classifica

Italiani.coop sottolinea che la paura del buio o di volare negli ultimi dieci anni hanno sempre occupato il podio delle ricerche su Google. Mentre il cane sembra essere l’unico animale domestico temuto. Gli altri animali nella classifica sono farfalle, api, serpenti e ragni. Ad essi si affianca nel 2019 la risalita della classifica da parte dei topi, forse in crescita nelle ricerche per lo stato di abbandono di alcune città. La paura dei topi era al 27esimo posto nel 2008, poi al 20esimo nel 2017 e ora al nono. Ecco la classifica

Buio Volare Cani Malattie Guidare Sangue Buchi Solitudine Topi Persone Futuro Mare Ragni Dentista Aghi Vuoto Donne Cambiamento Vento Viaggiare Serpenti Piedi Clown Bambole Perdere il lavoro Partorire Temporali Bottoni Folla Api Farfalle Sporco Terremoto Terrorismo Spazi Aperti Guerra Stranieri Altezza Fuoco

