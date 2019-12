Chris Martin ammette di essere stato omofobo: “Non volevo essere gay”

Il frontman dei Coldplay Cris Martin, in una lunga intervista rilasciata a Rolling Stones, ha ammesso che quando era un ragazzo è stato omofobo. Una rivelazione piuttosto inaspettata, considerando che il cantante è sempre stato vicino alle battaglie per i diritti degli omosessuali.

Chris Martin ha infatti raccontato che da adolescente era terrorizzato dall’idea di essere gay, e che con il tempo si è tranquillizzato pensando al fatto che molti suoi idoli, come Elton John lo erano.

“Quando ero in collegio ho avuto un periodo complicato. Ero confuso e sono stato molto omofobo. Pensavo roba del tipo ‘ se sono gay sono completamente fott**o. Sarà la fine’. Ero solo un ragazzino che scopriva il suo orientamento, cercavo di capirlo”, ha raccontato il leader dei Coldplay.

“Mi dicevo ‘ok, forse sono davvero gay, forse sono altro, sì lo sono, no, non posso esserlo’. Ero terrorizzato e poi ho incontrato altri ragazzi che mi dicevano ‘Sei decisamente gay. Tu sei omosessuale senza dubbio’. Sono stati anni abbastanza strani. Ho continuato a pensare di essere gay per diverso tempo e mi ripetevo ‘Non so se lo sono, ma anche se sono omosessuale non posso mostrarlo perché è sbagliato. Non potrò esserlo in pubblico, è uno sbaglio'”, ha aggiunto Chris Martin in merito alla sua paura di essere gay.

Le cose sono cambiate verso i 16 anni. La mia mente si è aperte e pensavo ‘Ok, molti dei miei miti sono gay, quindi cosa ci sarebbe di male se anche io lo fossi?’. Qualunque cosa sono non mi importa così tanto. A quel punto ho messo in dubbio quello che mi aveva insegnato la religione e non ero più così sicuro di voler credere a tutto. Adesso Dio per me è tutto quello che è amore, basta, nessuna religione”, ha spiegato Chris Martin.

