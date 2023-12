La tuta grigia che indossa Chiara Ferragni nel video di scuse è sold out

La tuta grigia che indossa Chiara Ferragni nel video postato sui suoi social per scusarsi della vicenda Balocco è attualmente sold out.

Non è chiaro se l’articolo sia esaurito in occasione del Natale o se abbia influito proprio l’influencer nella scelta del suo outfit nel filmato postato sul suo profilo Instagram.

Quel che è certo è che il capo d’abbigliamento costa 600 euro così come si evince sul sito di Laneus, l’azienda che lo produce.

Secondo Enrica Chiccio, l’armocromista citata da Elly Schlein in una sua intervista a Vogue, Chiara Ferragni avrebbe indossato quel colore “per enfatizzare quel processo di dispiacere in base a quello che è successo. Se lo spirito del messaggio è simulare dispiacere, in tal caso il grigio è il colore ideale poiché nel suo specifico caso. vuole mantenere un tono sobrio, sotto le righe rispetto a quelli che sono i colori che lei usa e in contrasto con quelli che sono i suoi colori naturali. Lei è andata ad utilizzare credo proprio appositamente un colore di questo tipo, lavorando quindi anche nella comunicazione non verbale”.

Secondo l’esperta, però, l’influencer avrebbe potuto optare per toni più caldi per “mantenere una conversazione più fedele e rispettosa nei confronti di chi è investito nel suo pandoro e quindi nei confronti dei suoi follower, avrei mantenuto i miei soliti colori, proseguendo con una comunicazione meno fintamente dispiaciuta ma più reale”.