L’armocromista di Elly Schlein sul video di Chiara Ferragni

Enrica Chiccio, l’armocromista citata da Elly Schlein in una sua intervista a Vogue, ha commentato il video con il quale Chiara Ferragni si è scusata per la vicenda Balocco.

Intervistata da Mow Magazine, l’esperta ha dichiarato: “Se lo spirito del messaggio è simulare dispiacere, in tal caso il grigio è il colore ideale poiché nel suo specifico caso, si mette in contrapposizione ai colori caldi e brillanti del suo incarnato. Ma io avrei mantenuto i miei soliti colori”.

Secondo l’armocromista, quindi, Chiara Ferragni avrebbe indossato un maglione grigio “per enfatizzare quel processo di dispiacere in base a quello che è successo. Se lo spirito del messaggio è simulare dispiacere, in tal caso il grigio è il colore ideale poiché nel suo specifico caso. vuole mantenere un tono sobrio, sotto le righe rispetto a quelli che sono i colori che lei usa e in contrasto con quelli che sono i suoi colori naturali. Lei è andata ad utilizzare credo proprio appositamente un colore di questo tipo, lavorando quindi anche nella comunicazione non verbale”.

Secondo l’esperta, però, l’influencer avrebbe potuto optare per toni più caldi per “mantenere una conversazione più fedele e rispettosa nei confronti di chi è investito nel suo pandoro e quindi nei confronti dei suoi follower, avrei mantenuto i miei soliti colori, proseguendo con una comunicazione meno fintamente dispiaciuta ma più reale”.

“Se, invece, vogliamo aderire completamente a quello che è stato il messaggio del dispiacere, allora va bene l’uso del grigio. È stato molto studiato a tavolino. Nel chiedere scusa, è stata una professionista” aggiunge l’armocromista.

Commentando il video, inoltre, Enrica Chiccio parla addirittura di “pantomima”: “Non mi è sembrata molto reale questa scena. La verità la saprà solo lei, ma credo che l’antitrust abbia fatto il suo dovere a riguardo e probabilmente ci sono delle fondate motivazioni”.

“Non era completamente struccata, ma era truccata con toni completamente diversi rispetto ai suoi soliti toni – aggiunge l’esperta – è andata ad utilizzare toni piuttosto freddi per riuscire ad avvantaggiarsi nel messaggio che voleva mandare. Sembrava quasi un trucco della sera prima. Il rosa che aveva sugli occhi era un rosa molto nude, ma non direi granché su quello”.