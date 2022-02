“Chiara Ferragni ha lasciato i figli a casa per andare a New York”: la durissima replica dell’influencer

“Ha lasciato i figli a casa”: Chiara Ferragni replica alle accuse

“Una mamma che lavora non deve mai sentirsi in colpa”: così Chiara Ferragni replica alle accuse degli hater che nei giorni scorsi hanno sottolineato come l’influencer avesse lasciato i suoi figli a casa per volare a New York così come dimostrano le tante foto postate sui social.

Poco meno di una settimana fa, infatti, Chiara Ferragni si è recata nella Grande Mela in occasione della New York Fashion Week con i due figli, Leone e Vittoria, e il marito Fedez che sono rimasti a Milano.

Nulla di strano se non fosse che sull’influencer sono piovute addosso critiche e cattiverie gratuite da parte di chi, commentando anche gli articoli di alcuni giornali online, evidentemente pensa sia strano che una mamma possa allontanarsi per motivi di lavoro per qualche giorno dalla sua abitazione lasciando i suoi figli a quello che non altro che il loro papà.

Dopo alcuni giorni di silenzio, Chiara Ferragni ha risposto alle accuse con alcune frasi postate tra le stories del suo profilo Instagram.

“Una mamma che lavora perché deve essere giudicata negligente? Una mamma che si sente bene con il proprio corpo perché si deve sentire in colpa? Una mamma che non dimentica di essere anche donna, moglie, lavoratrice, figlia, amica perché deve essere discriminata?” ha scritto l’influencer.

“Come madre, imprenditrice e donna ho la fortuna di poter dedicare molto più tempo alla mia famiglia e ai miei bambini di quanto sia concesso alle donne che lavorano sotto un capo, ma non è comunque abbastanza per un certo tipo di giornalismo maschilista e tossico. Noi donne dobbiamo ancora una volta fare il doppio per essere apprezzate la metà! A me stessa e a tutte voi dico: non rinunciamo a lottare e a pretendere di essere considerate al pari degli uomini”.