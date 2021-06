Chiara Ferragni apre il suo primo bar con il logo dell’occhio a Milano. L’imprenditrice digitale italiana da milioni di follower da domani 10 giugno fino al 18 luglio lancia il Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Caffè e accoglierà clienti e fan in piazza del Carmine 1 a Milano, a due passi dal Duomo, dalle 10.30 alle 24.00.

I dettagli

Nello stile del locale si ritrovano i colori e i gusti dell’influencer. Neanche a dirlo, mise en place, arredamento e stoviglie sono firmate con l’iconico occhio.

In un video su Instagram, la moglie di Fedez spiega tutto: “Ecco svelata la sorpresa, da domani aprirà il primo temporary Nespresso Caffè x Chiara Ferragni. È la cosa più cute del mondo. Si può fare colazione, ma anche pranzare e cenare. O prendere un caffé da asporto nelle tazze con l’occhio”. L’offerta del locale include piatti mediterranei e club sandwich. Ma anche le pietanze preferite dall’influencer e ricette create da lei. Come il caffè con ghiaccio e latte di cocco, zucchero rosa e marshmallow.

Contro il gender gap

La collaborazione con la Nespresso nasce nel segno della sostenibilità e dell’empowerment femminile. “La sostenibilità è un valore fondante di Nespresso – ha sottolineato Stefano Goglio, direttore generale di Nespresso Italiana -. Da sempre siamo attivi in questo campo e abbiamo l’ambizione di diventare carbon neutral entro la fine del 2022”.

La reazione dei fan

I fan hanno accolto la notizia increduli: immediati i commenti dei fan italiani e stranieri. “È il momento di una gita in Italia…”, scrive qualcuno. E ancora: “Stupendo, non vedo l’ora di andarci”. “Almeno adesso sappiamo cosa fare la domenica”. C’è chi ci scherza su: “Quante ore di fila ci vorranno per entrare?”. E chi si preoccupa dei prezzi: “Quanto costerà un caffè?”.