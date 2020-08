Anche in provincia di Lucca si vendono case a un euro: l’iniziativa è un successo

Case in vendita a un euro in provincia di Lucca

Anche in provincia di Lucca si vendono case a un euro, una cifra simbolica per la lotta contro lo spopolamento dei borghi abbandonati che questa volta coinvolge Garfagnana. Il progetto è stato avviato quattro anni fa ad opera del Comune di Fabbriche di Vergemoli. Gli immobili messi a disposizione sono un centinaio (si tratta di case antiche in pietra, tutte disabitate) e sono stati tutti venduti. Il prossimo anno partiranno le ristrutturazioni. Il graduale calo della popolazione nel borgo di Garfagnana è iniziato negli anni ’50, in tanti – soprattutto giovani – hanno deciso di trasferirsi altrove, in comuni più grandi e serviti, lasciandosi alle spalle questi territori immersi nella natura.

Anche chi è rimasto ha dovuto affrontare il calo delle nascite che, di decennio in decennio, sono sempre più diminuite. Per evitare il totale abbandono della cittadina, l’amministrazione allora ha chiesto ai proprietari delle case di cedere l’immobile quasi gratuitamente. L’iniziativa ha colpito nel segno e un centinaio di ex-residenti hanno deciso di aderire. Il Comune di lì a poco ha ricevuto migliaia di richieste da parte di tutto il mondo, com’è già accaduto in altre piccole realtà d’Italia dov’è stata adottata la stessa iniziativa. Gli acquirenti dovranno prendersi carico dei costi di ristrutturazione, i cui lavori dovranno rispettare l’identità storico-culturale del territorio. Garfagnana riceverà nel 2021 un investimento pari a 4 milioni di euro, grazie ai 40 cantieri che verranno aperti dagli acquirenti degli immobili venduti a un singolo euro.

Leggi anche:

1. “Vendiamo le case a 1 euro, dobbiamo rinascere”: il progetto del comune calabrese contro lo spopolamento / 2. Case a un euro al Sud: l’iniziativa promossa dal sindaco di Taranto

Potrebbero interessarti Burioni blasta Massimo Boldi: “Non fa ridere” Diciannove come il tram, il romanzo che racconta un amore da Centocelle a Risorgimento Chiara Ferragni, la foto di spalle con le sorelle spiazza i fan: “Ma hai le protesi?”