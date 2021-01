Un lunghissimo pene nel cartone animato per bambini: scoppia la polemica in Danimarca

In Danimarca il cartone animato per bambini sull’uomo con un pene lunghissimo

In Danimarca sta facendo discutere un cartone animato per bambini che ha come protagonista John Dillermand, un uomo dal pene lunghissimo di cui si serve per superare le difficoltà di tutti i giorni, e che spesso non riesce a controllare. Dillermand significa letteralmente “uomo-pene” in danese. La prima puntata dell’insolita serie animata pensata per bambine e bambini tra i 4 e gli 8 anni è stata trasmessa sabato scorso su DR, la radiotelevisione di Stato della Danimarca.

Il cartone animato ha creato fortissime polemiche. Spiega il Guardian che c’è chi ha difeso la serie e chi invece la ritiene fortemente diseducativa e poco adatta a un pubblico di soli bambini. Chi si oppone al cartone animato dell’uomo con il “pene più lungo del mondo” sostiene che la serie tv celebri la forza maschile attraverso l’organo genitale e che tramandi l’idea di una società patriarcale che può giustificare anche le peggiori trasgressioni degli uomini. Il primo dei 13 episodi è già stato visto 140 mila volte da quando è stato trasmesso.

