Buona Pasqua 2023: frasi auguri su WhatsApp oggi, domenica 9 aprile

Siete alla ricerca di alcune frasi per i vostri auguri di buona Pasqua 2023? In questo articolo ne abbiamo raccolte alcune originali o citazioni che potrebbero fare al caso vostro per far felice qualche amico o parente magari tramite un sms su Whatsapp. Di seguito l’elenco:

Se nonostante tutto siamo ottimisti è perché Cristo è risorto. Immersi nella sua morte e risurrezione, risorgiamo ogni giorno. (Don Franco Delpiano)

Possa tu trovare il rinnovamento di speranza, salute, amore e dello spirito di Dio. Buona Pasqua a te e alla tua adorabile famiglia!

Affettuosi auguri per tutte le meraviglie che questo momento speciale può portare. Buona Pasqua!

Pasqua è voce del verbo ebraico “pèsah?, passare. Non è festa per residenti, ma per migratori che si affrettano al viaggio. Da non credente vedo le persone di fede così, non impiantate in un centro della loro certezza ma continuamente in movimento sulle piste. (Erri De Luca)

O sepolcro, tu non tenerlo più a lungo; La morte è forte, ma la vita è più forte; Più forte del buio, è la luce; Più forte del male, è la giustizia… (Phillips Brooks)

In questo giorno di Pasqua ti mando tanti abbracci gioiosi. Possano tutti i tuoi sogni e desideri diventare realtà.

Ho una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che oggi possiamo mangiare tutto il cioccolato che vogliamo. La cattiva è che i nostri girovita potrebbero risentirne. Buona Pasqua!

Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica di Pasqua si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nelle parole… Magari fossimo così luminosi! Ma questo non è un maquillage! Viene da dentro! (Papa Francesco)

Quella mattina il Risorto ha mostrato alle donne che è possibile il rotolare del macigno, la fine degli incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi. (Don Tonino Bello)

Non vi bastano? Volete altre frasi per i vostri auguri di buona Pasqua 2023? Eccole:

La Quaresima è un tempo propizio che deve condurci a prendere sempre più coscienza di quanto lo Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo, ha operato e può operare in noi. E alla fine dell’itinerario quaresimale, nella Veglia Pasquale, potremo rinnovare con maggiore consapevolezza l’alleanza battesimale e gli impegni che da essa derivano. (Papa Francesco)

Un augurio semplice per una Pasqua unica!

E con un ramo di mandorlo in fiore, a le finestre batto e dico: «Aprite! Cristo è risorto e germinan le vite nuove e ritorna con l’april l’amore. Amatevi tra voi pei dolci e belli sogni ch’oggi fioriscon sulla terra, uomini della penna e della guerra, uomini della vanga e dei martelli. Aprite i cuori. In essi irrompa intera di questo dì l’eterna giovinezza ». Io passo e canto che la vita è bellezza. Passa e canta con me la primavera. (Ada Negri)

Possa il miracolo della Pasqua portarti amore, gioia e serenità. Tanti auguri di cuore!

Buona Pasqua a te e famiglia!

L’uomo non può mai perdere la speranza nella vittoria del bene. Questo giorno diventi oggi per noi l’esordio della nuova speranza. (Giovanni Paolo II)

Durante il periodo di Quaresima ci asteniamo da mangiar carne. Senza dimenticar di astenerci da menzogna, ingiustizia, invidia, ipocrisia, vendetta, indifferenza. (Don Dino Pirri)

Non si può seppellire la verità in una tomba: questo è il senso della Pasqua. (Clarence W. Hall)

Queste alcune frasi per i vostri auguri di buona Pasqua 2023. Non vi bastano. Volete altri spunti o delle immagini? Qui trovate tutto.