Buona Immacolata 2021: frasi per messaggi di auguri oggi, 8 dicembre

BUONA IMMACOLATA 2021 FRASI – Oggi, 8 dicembre 2021, è la festa dell’Immacolata. La festività che per molti apre le feste natalizie con il consueto rito in famiglia di fare l’albero e – se credenti – il presepe. In molti usano mandare dei messaggi di auguri ad amici e parenti. Siete tra questi ma non avete grande fantasia o siete alla ricerca di ispirazione? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto diverse frasi e citazioni per i vostri messaggi di Buona Immacolata 2021. Eccoli:

Che il tuo Natale si apra con la grazia e la luce di Maria. Auguri di felice Immacolata.

Non c’è festa senza luci e Natale senza Immacolata. Buon 8 dicembre.

Con l’augurio di passare questa giornata importante con l’affetto e il calore della tua famiglia.

Ti auguro che questi giorni di festa ti portino tanti momenti felici e indimenticabili. Felice Immacolata!

Oggi 8 dicembre si festeggia l’Immacolata concezione, ti auguro di trascorrere una felice giornata di divertimento con le persone a te care.

Possa la Madre di tutte le madri concederti tutto ciò che desideri. Buona festa dell’Immacolata.

La Madonna di luce ti regali oggi un suo raggio di sole che possa riscaldare nella tua casa portando amore a tutta la tua famiglia.

Spero che tu possa ritrovare il calore e la felicità in questo giorno di festa. Buon 8 dicembre

Con l’augurio di trascorrere una giornata felice e che la luce di Maria possa guidarti nei giorni bui. Buona Immacolata.

Attraverso Maria possiamo entrare nel Santissimo Natale, accogliamola oggi, sarò la sua luce a guidarci con tutto l’amore che ci occorre! Buon 8 dicembre a tutti!

Che questa giornata festiva porti un vento fresco di amore e felicità a te e a tutte le persone speciali della tua vita. Buona solennità dell’immacolata.

Lasciate che la magia del Natale che arriva pervada le vostre anime, accendendo l’amore nei vostri cuori. Buona Festa dell’immacolata!

Buona festa dell’immacolata a tutti i miei amici, con l’augurio che Maria ci protegga sempre e ci sia sempre accanto durante la nostra vita.

Prima che sugli alberi di Natale nelle nostre case, dovremmo abbellire e accendere le luci nei nostri cuori. Buon 8 dicembre a tutti!

Ave speranza nostra, ave benigna e pia, ave piena di grazia, o Vergine Maria.

Nel ventre tuo si raccese l’amore, Per lo cui caldo nell’eterna pace, Così è germinato questo fiore. – Dante Alighieri

Come il bambino non si stanca mai di ripetere mamma, così il cristiano ripete sempre lo stesso saluto a Maria. – Henri Dominique Lacordaire

Vergine Maria, ricordati di tutti i figli tuoi; avvalora presso Dio le loro preghiere; conserva salda la loro fede; fortifica la loro speranza; aumenta la carità. – Papa Paolo VI

Buon 8 dicembre amico mio, ti auguro che questa giornata sia per te una magica occasione per rinnovare la fede e la felicità, auguri!

Auguri per ogni azione che ti renderà felice, per ogni sogno nel cassetto che vedrai realizzato, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore, auguri per questa giornata magica della Festa dell’Immacolata.

Auguri per la festa dell’Immacolata, che la Madonna ti protegga sempre.

Per l’Immacolata incomincia la vernata. (ovvero, l’inverno, la tradizione vuole infatti che dall’otto dicembre arrivi il freddo).

Vorrei porgere ad ognuno di voi il mio speciale augurio per questa speciale festa! Che possiate trascorrere un giorno carico di pace e di gioia con chi vi sta accanto!! Buona festa dell’Immacolata!

In questo giorno di festa lasciamoci coccolare tra le braccia della Mamma Maria. Buona festa dell’Immacolata a te e a tutte le persone a te care.

Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata, noi abbiamo un modello cristiano a cui dirigere con sicurezza lo sguardo. È la Madre di Gesù e Madre nostra, attenta alla voce di Dio e ai bisogni e difficoltà dei suoi figli. – Papa Francesco

Ciò non vuol dire che per lei (Maria) la vita sia stata facile, no. Stare con Dio non risolve magicamente i problemi. Lo ricorda la conclusione del Vangelo di oggi: «L’angelo si allontanò da lei» (v. 38). Si allontanò: è un verbo forte. L’angelo lascia la Vergine sola in una situazione difficile. Lei conosceva in che modo particolare sarebbe diventata Madre di Dio – lo aveva detto l’angelo –, ma l’angelo non l’aveva spiegato agli altri, solo a lei. E i problemi iniziarono subito: pensiamo alla situazione irregolare secondo la legge, al tormento di san Giuseppe, ai piani di vita saltati, a che cosa avrebbe detto la gente… Ma Maria mette la fiducia in Dio davanti ai problemi. È lasciata dall’angelo, ma crede che con lei, in lei, è rimasto Dio. E si fida. Si fida di Dio. È certa che col Signore, anche se in modo inatteso, tutto andrà bene. – Papa Francesco

Avete trovato la giusta ispirazione per i vostri messaggi di auguri (frasi) di Buona Immacolata 2021?