Buona festa della mamma 2024: frasi e citazioni da mandare per gli auguri

BUONA FESTA DELLA MAMMA 2024 FRASI – Domenica 12 maggio 2024 in Italia si festeggia la Festa della Mamma, una delle ricorrenze più sentite nella quale siamo soliti inviare messaggi, frasi o immagini di auguri alle nostre mamme, tra le persone più importanti e care della nostra vita. Se non avete molta fantasia o non siete soliti inviare frasi d’auguri, ecco una serie di citazioni e frasi affettuose da inviare alla vostra mamma per l’occasione. Di seguito alcune frasi e citazioni utili:

Nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre. (Elsa Morante)

Le verità che contano, i grandi principi, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. (Enzo Biagi)

E il cuore quando d’un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d’ombra, per condurmi, Madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano” (Ungaretti).

La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi. (Honorè de Balzac)

“Madri, siete voi che avete in mano la salvezza del mondo.” (Tolstoj)

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre. (Lincoln)

Abbiamo visto le frasi per la festa della mamma 2024, siete alla ricerca anche di alcune immagini? Qui ne trovate alcune: