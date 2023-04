Buona Domenica delle Palme 2023: frasi e immagini per i vostri auguri oggi, 2 aprile

DOMENICA DELLE PALME 2023 FRASI E IMMAGINI – Oggi, 2 aprile 2023, è la domenica delle palme, che precede la Settimana Santa e la domenica di Pasqua. In questo giorno si celebra l’arrivo di Gesù a Gerusalemme, un momento simbolico, infatti l’entrata dalle porte della città segna l’inizio degli ultimi giorni della vita di Cristo sulla terra, da qui il termine Settimana Santa. In molti durante le prossime ore riceveranno o manderanno gli auguri ad amici e parenti. Siete alla ricerca di qualche frase utile o immagine da inviare via WhatsApp? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito un elenco di frasi per i vostri auguri per la domenica delle palme 2023:

La Domenica delle Palme è il grande portale che ci introduce nella Settimana Santa, la settimana nella quale il Signore Gesù si avvia verso il culmine della sua vicenda terrena. Egli sale a Gerusalemme per portare a compimento le Scritture e per essere appeso sul legno della croce, il trono da cui regnerà per sempre, attirando a sé l’umanità di ogni tempo e offrendo a tutti il dono della redenzione.

(Papa Benedetto XVI)

Pace, serenità e armonia possano regnare nella tua casa. Buone Palme! (Anonimo)

Il ramoscello di ulivo è il simbolo della pace: ecco un ramoscello virtuale anche per te, perché ci sia sempre pace e gioia nel tuo cuore! Buona Domenica delle Palme! (Anonimo)

Suonano le campane e le colombe bianche volano in cielo: Buone Palme a te e alla tua famiglia! (Anonimo)

“Osanna al figlio di Davide! La Chiesa ripete oggi in tutta la terra queste parole con le quali la moltitudine, riunita a Gerusalemme per le feste pasquali, acclamò Gesù di Nazaret. La Chiesa chiama questo giorno Domenica delle Palme, in ricordo delle palme che gettarono gli abitanti di Gerusalemme e i pellegrini, al passaggio di Gesù, salutato con grande entusiasmo dalla folla” (Giovanni Paolo II)

Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove lentamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita. (Susanna Tamaro)

Ricordiamo sempre che l’odio non paga mai. Solo un forte desiderio di amore e di pace potrà salvarci. Felice Domenica delle Palme a tutti. (Alessia S. Lorenzi)

Tantissimi auguri di cuore… Buona Domenica delle Palme! (Anonimo)

Che questo ramoscello porti tanta pace e serenità nella tua casa e ai tuoi cari! Buona Domenica delle Palme. (Anonimo)

Che la pace sia sempre nei vostri cuori… Buona Domenica delle Palme! (Anonimo)

Che il Signore benedica te e tutta la tua famiglia. Buona Domenica delle Palme! (Anonimo)

Immagini

Abbiamo visto delle frasi per i vostri auguri di Buona domenica delle palme 2023, ma le immagini? Eccone alcune: