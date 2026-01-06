Buona befana 2026: frasi e immagini per i vostri auguri per l’Epifania

BUONA BEFANA 2026 FRASI E IMMAGINI – Siete alla ricerca di frasi o immagini per fare gli auguri per l’Epifania “che tutte le feste si porta via” (o della Befana) 2026 ad amici e parenti? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito trovate frasi e immagini da cui prendere spunto per i vostri auguri speciali e originali da mandare magari via WhatsApp.

Di Befane ce ne son tante, ma di certo tu sei la più importante! Tu sei bruttina e un po’ puzzona, ma di certo sei la più buona!

Auguri per una lieta Epifania, che tutte le feste porta via

Ma non era l’otto marzo la festa delle donne? Invece scopro che è il 6 gennaio, care Befane tanti auguri!

I miei amici ancora non ci credono che conosco la Befana. Potresti inviarmi una tua foto?

Molto spesso gli uomini credono che le donne vengano assunte solo per la loro presenza. Per fortuna tu non hai di questi problemi. Tanti auguri Befana mia.

Ti prego mandami una cartolina dai posti che visiti durante la tua ronda notturna. Buon lavoro Befana!

Auguri a tutte le befane che tutti gli anni portano dolci e carbone, amori e delusioni, neve e sole, e fanno tanta strada per bussare ad ogni porta per spazzare tutti i dolori che abbiamo dentro al cuore.

È di certo cosa strana incontrare la befana, incontrarla in pieno giorno e con tanta gente intorno. Ma la cosa molto bella è che sei tu cara stella! Auguri!

Tanti auguri per una Buona Epifania, sperando che la Befana ti porti solo amore, felicità e serenità

Le storie sulla Befana sono senza tempo, ed è bello sapere che c’è una vecchietta che fa sognare i bambini! Buona Epifania!

Care amiche belle e brutte, sulle scope ci siam tutte! Dolci e doni ai più esigenti, nelle calze autoreggenti. Mentre a voi, solo carboni instancabili mascalzoni. Lasciàti i doni sulla scia, baci auguri e voliam via!

Buona Epifania a tutti! Che il nostro cammino possa essere come quello dei Re Magi guidati dalla buona stella!

Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto i permessi? Hai lucidato la scopa? Scusa se ti rammento i tuoi doveri, ma passata una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria. Ci vediamo stanotte, ricordati gli occhiali da vista altrimenti mi tamponi come l’anno scorso! Auguri

Il freddo sta sterminando un’intera generazione di befane. Mi raccomando copriti bene! Non farmi stare in pensiero.

Abbiamo visto le frasi per i vostri auguri per la Befana 2026, ma vediamo le filastrocche per i bambini. Una che potrebbe fare al caso vostro è questa:

“Sulle spalle ha tanti sacchi / e li posa sui camini / tira fuori sorridente / i regali per i bambini. / Bambole e trenini / giostre e orsacchiotti, / dischi e grembiulini, / dolci e biscottini. / Ma più bello ancora / essa sa donare / una grande gioia / che non si può scordare». Una interessante alternativa può essere questa: «Zitti, zitti presto a letto / la Befana è qui sul tetto, / sta guardando dal camino / se già dorme ogni bambino, / se la calza è ben appesa, / se la luce è ancora accesa! / Quando scende, appena è sola, / svelti, svelti sotto alle lenzuola! / Li chiudete o no quegli occhi! / Se non siete buoni niente dolci né balocchi, / solo cenere e carbone!”.

Immagini

Abbiamo visto alcune frasi per i vostri auguri della Befana 2026, ma le immagini? Eccone alcune da allegare ai vostri messaggi d’auguri: