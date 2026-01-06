Costume
Buona befana 2026: le frasi per i vostri auguri per l’Epifania via WhatsApp
BUONA BEFANA 2026 FRASI AUGURI – Buona befana (epifania) 2026 a tutti i nostri lettori. Siete alla ricerca di una frase ad effetto per i vostri auguri da mandare via WhatsApp ad amici e parenti? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito un elenco di frasi da poter utilizzare durante la giornata di oggi, 6 gennaio 2026.
- I miei amici ancora non ci credono che conosco la Befana. Potresti inviarmi una tua foto?
- Il freddo sta sterminando un’intera generazione di befane. Mi raccomando copriti bene! Non farmi stare in pensiero.
- Molto spesso gli uomini credono che le donne vengano assunte solo per la loro presenza. Per fortuna tu non hai di questi problemi. Tanti auguri Befana mia.
- Di Befane ce ne son tante, ma di certo tu sei la più importante! Tu sei bruttina e un po’ puzzona, ma di certo sei la più buona!
- Auguri per una lieta Epifania, che tutte le feste porta via
- È di certo cosa strana incontrare la befana, incontrarla in pieno giorno e con tanta gente intorno. Ma la cosa molto bella è che sei tu cara stella! Auguri!
- Ti prego mandami una cartolina dai posti che visiti durante la tua ronda notturna. Buon lavoro Befana!
- Care amiche belle e brutte, sulle scope ci siam tutte! Dolci e doni ai più esigenti, nelle calze autoreggenti. Mentre a voi, solo carboni instancabili mascalzoni. Lasciàti i doni sulla scia, baci auguri e voliam via!
- Buona Epifania a tutti! Che il nostro cammino possa essere come quello dei Re Magi guidati dalla buona stella!
- Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto i permessi? Hai lucidato la scopa? Scusa se ti rammento i tuoi doveri, ma passata una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria. Ci vediamo stanotte, ricordati gli occhiali da vista altrimenti mi tamponi come l’anno scorso! Auguri
- Auguri a tutte le befane che tutti gli anni portano dolci e carbone, amori e delusioni, neve e sole, e fanno tanta strada per bussare ad ogni porta per spazzare tutti i dolori che abbiamo dentro al cuore.
- Ma non era l’otto marzo la festa delle donne? Invece scopro che è il 6 gennaio, care Befane tanti auguri!
- Tanti auguri per una Buona Epifania, sperando che la Befana ti porti solo amore, felicità e serenità
- Le storie sulla Befana sono senza tempo, ed è bello sapere che c’è una vecchietta che fa sognare i bambini! Buona Epifania!
Abbiamo visto le frasi per i vostri auguri di Buona befana (epifania) 2026. Volete anche qualche immagine? Qui ne trovate alcune da cui prendere spunto.