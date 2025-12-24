Buon Natale 2025: frasi celebri e citazioni da mandare oggi, 24 dicembre

Buon Natale 2025: frasi celebri e citazioni da mandare la sera della vigilia, 24 dicembre

Siete alla ricerca di qualche frase celebre o citazione da utilizzare per i vostri auguri di Buon Natale 2025 magari già stasera, mercoledì 24 dicembre, giorno della vigilia? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto alcune citazioni e frasi utilizzabili per le feste natalizie. Eccole:

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Harlan Miller – Scrittore)

Il Natale è il luogo in cui conservare i ricordi della nostra innocenza. (Joan Mills – Musicista)

Cos’è il Natale? È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni, e che ogni via porti alla pace. (Agnes Mae Pharo – Scrittrice)

Il Natale è la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi. (Papa Francesco)

Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere abbondanti in misericordia, è avere il vero spirito del Natale. (Calvin Coolidge – Uomo politico)

Tutto quello che voglio per Natale sei tu! (Mariah Carey – Cantante)

Tutte le feste della Chiesa sono belle… la Pasqua, sì, è la glorificazione… ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore. (Padre Pio)

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi. (Charles Dickens – Scrittore)

La mia idea di Natale è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo? (Bob Hope – Attore)

And so happy Christmas for black and for white. For yellow and red ones let’s stop all the fights. (John Lennon – Cantante)

