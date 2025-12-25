Icona app
Costume

Buon Natale 2025, le frasi da mandare ad amici e parenti per gli auguri

di Giovanni Macchi
Buon Natale 2025, le frasi da mandare ad amici e parenti per gli auguri

Anche quest’anno vi hanno mandato un messaggio di auguri di Buon Natale 2025 e volete rispondere con frasi ad effetto ma non avete fantasia? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Qui di seguito trovate un elenco di frasi adatte per i vostri auguri di Natale:

  • Con la speranza di rivederci presto, tanti auguri amico mio!
  • Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e famiglia. Auguri!
  • La magia di questi freddi giorni natalizi è sempre spettacolare, spero di riscaldarvi con il mio caloroso augurio…
  • Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!
  • Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare.
  • Con il passare degli anni la magia di vivere il Natale cambia sapore, ma è bello sapere che nonostante il trascorrere degli anni…rivederti è sempre un magico regalo. Tanti auguri amico mio!!!
  • Ti auguro un Natale carico di regali, soprattutto quelle che ti danno tante soddisfazioni, e che ti cambiano l’ umore riempiendo il cuore di gioiosa allegria. Buon Natale!!
  • Buon Natale con il cuore! Auguri!

Queste frasi per gli auguri di Buon Natale 2025 non vi hanno convinto? Eccone altre:

  • Tanti auguri di Buon Natale! Mi raccomando mangia poco.
  • Che questo Natale vi travolga in un caloroso abbraccio, portandovi tanta allegria!!!
  • Vi auguriamo uno splendido Natale. Auguri!
  • And so happy Christmas for black and for white. For yellow and red ones let’s stop all the fights. (John Lennon – Cantante)
  • Il Natale è il luogo in cui conservare i ricordi della nostra innocenza. (Joan Mills – Musicista)
  • La nascita di Gesù e alle porte, la luce della sua nascita illumini il tuo cammino. Tanti auguri
  • Lo sai che a Natale si è tutti più buoni, allora che ne dici se come regalo mi regali un nuovo smartphone!!! Scherzavo il mio più bel regalo per questo Natale è condividere qualche attimo con te, dato che per lavoro siamo sempre più lontani!!!
  • Cos’è il Natale? È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni, e che ogni via porti alla pace. (Agnes Mae Pharo – Scrittrice)
  • Con affetto e stima, vi auguro un sereno Natale a voi tutti in famiglia!!!
  • Che la magia che caratterizza il Natale possa coinvolgerti. Ti voglio un bene dell’anima. Felice e sereno Natale
  • Cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita.

Trovato quello che cercatave? Ancora no? Qui trovate altre frasi adatte per i vostri auguri di Buon Natale 2025.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca