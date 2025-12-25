Buon Natale 2025, le frasi da mandare ad amici e parenti per gli auguri

Anche quest’anno vi hanno mandato un messaggio di auguri di Buon Natale 2025 e volete rispondere con frasi ad effetto ma non avete fantasia? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Qui di seguito trovate un elenco di frasi adatte per i vostri auguri di Natale:

Con la speranza di rivederci presto, tanti auguri amico mio!

Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e famiglia. Auguri!

La magia di questi freddi giorni natalizi è sempre spettacolare, spero di riscaldarvi con il mio caloroso augurio…

Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!

Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare.

Con il passare degli anni la magia di vivere il Natale cambia sapore, ma è bello sapere che nonostante il trascorrere degli anni…rivederti è sempre un magico regalo. Tanti auguri amico mio!!!

Ti auguro un Natale carico di regali, soprattutto quelle che ti danno tante soddisfazioni, e che ti cambiano l’ umore riempiendo il cuore di gioiosa allegria. Buon Natale!!

Buon Natale con il cuore! Auguri!

Queste frasi per gli auguri di Buon Natale 2025 non vi hanno convinto? Eccone altre:

Tanti auguri di Buon Natale! Mi raccomando mangia poco.

Che questo Natale vi travolga in un caloroso abbraccio, portandovi tanta allegria!!!

Vi auguriamo uno splendido Natale. Auguri!

And so happy Christmas for black and for white. For yellow and red ones let’s stop all the fights. (John Lennon – Cantante)

Il Natale è il luogo in cui conservare i ricordi della nostra innocenza. (Joan Mills – Musicista)

La nascita di Gesù e alle porte, la luce della sua nascita illumini il tuo cammino. Tanti auguri

Lo sai che a Natale si è tutti più buoni, allora che ne dici se come regalo mi regali un nuovo smartphone!!! Scherzavo il mio più bel regalo per questo Natale è condividere qualche attimo con te, dato che per lavoro siamo sempre più lontani!!!

Cos’è il Natale? È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni, e che ogni via porti alla pace. (Agnes Mae Pharo – Scrittrice)

Con affetto e stima, vi auguro un sereno Natale a voi tutti in famiglia!!!

Che la magia che caratterizza il Natale possa coinvolgerti. Ti voglio un bene dell’anima. Felice e sereno Natale

Cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita.

Trovato quello che cercatave? Ancora no? Qui trovate altre frasi adatte per i vostri auguri di Buon Natale 2025.