Costume
Buon Natale 2025, le frasi da mandare ad amici e parenti per gli auguri
Buon Natale 2025, le frasi da mandare ad amici e parenti per gli auguri
Anche quest’anno vi hanno mandato un messaggio di auguri di Buon Natale 2025 e volete rispondere con frasi ad effetto ma non avete fantasia? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Qui di seguito trovate un elenco di frasi adatte per i vostri auguri di Natale:
- Con la speranza di rivederci presto, tanti auguri amico mio!
- Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e famiglia. Auguri!
- La magia di questi freddi giorni natalizi è sempre spettacolare, spero di riscaldarvi con il mio caloroso augurio…
- Il tuo cuore è pieno di desideri e sogni che riempiono la tua vita e la rendono speciale. Possa la nascita di Gesù bambino avverare tutti i tuoi sogni. Tanti auguri!
- Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare.
- Con il passare degli anni la magia di vivere il Natale cambia sapore, ma è bello sapere che nonostante il trascorrere degli anni…rivederti è sempre un magico regalo. Tanti auguri amico mio!!!
- Ti auguro un Natale carico di regali, soprattutto quelle che ti danno tante soddisfazioni, e che ti cambiano l’ umore riempiendo il cuore di gioiosa allegria. Buon Natale!!
- Buon Natale con il cuore! Auguri!
Queste frasi per gli auguri di Buon Natale 2025 non vi hanno convinto? Eccone altre:
- Tanti auguri di Buon Natale! Mi raccomando mangia poco.
- Che questo Natale vi travolga in un caloroso abbraccio, portandovi tanta allegria!!!
- Vi auguriamo uno splendido Natale. Auguri!
- And so happy Christmas for black and for white. For yellow and red ones let’s stop all the fights. (John Lennon – Cantante)
- Il Natale è il luogo in cui conservare i ricordi della nostra innocenza. (Joan Mills – Musicista)
- La nascita di Gesù e alle porte, la luce della sua nascita illumini il tuo cammino. Tanti auguri
- Lo sai che a Natale si è tutti più buoni, allora che ne dici se come regalo mi regali un nuovo smartphone!!! Scherzavo il mio più bel regalo per questo Natale è condividere qualche attimo con te, dato che per lavoro siamo sempre più lontani!!!
- Cos’è il Natale? È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni, e che ogni via porti alla pace. (Agnes Mae Pharo – Scrittrice)
- Con affetto e stima, vi auguro un sereno Natale a voi tutti in famiglia!!!
- Che la magia che caratterizza il Natale possa coinvolgerti. Ti voglio un bene dell’anima. Felice e sereno Natale
- Cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita.
Trovato quello che cercatave? Ancora no? Qui trovate altre frasi adatte per i vostri auguri di Buon Natale 2025.