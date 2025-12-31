Buon anno 2026: frasi d’autore da mandare ad amici e parenti per gli auguri a Capodanno

BUON ANNO 2026 FRASI – Stasera, mercoledì 31 dicembre saluteremo il 2025 e daremo il benvenuto al 2026 con la speranza che sia un anno migliore dopo i recenti che non saranno proprio da ricordare. Per l’occasione riceveremo tanti messaggi di auguri via sms o whatsapp a cui saremo chiamati a rispondere. Avete poca fantasia? Non volete essere ripetitivi? Siete alla ricerca di frasi (o meglio citazioni) celebri, d’autore? Eccone alcuni:

Il capodanno è un’innocua istituzione annuale, utile solo come scusa per bevute promiscue, telefonate di amici e stupidi propositi. (Mark Twain)

Il comportamento giusto per tutto il periodo delle feste è quello di essere ubriaco. Tale stato culmina nel Capodanno quando sei così ubriaco da baciare la donna che hai sposato. (P. J. O’Rourke)

I buoni propositi sono tentativi inutili di interferire con le leggi scientifiche. La loro origine è vanità pura. Il loro risultato è assolutamente nullo. Sono semplicemente assegni che gli uomini incassano da una banca in cui non hanno il conto. (Oscar Wilde)

Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Anno Nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. (Bill Vaughan)

Il vecchio anno è passato. Lasciate che il passato morto seppellisca la propria morte. Il nuovo anno ha preso possesso dell’orologio del tempo. Tutti acclamano i compiti e le possibilità dei prossimi dodici mesi! (Edward Payson Powell)

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)

L’anno che sta arrivando tra un anno passerà / io mi sto preparando è questa la novità. (Lucio Dalla)

Non vi bastano le frasi d’autore per i vostri auguri di buon anno 2026? Eccone altre trovate sul web:

Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni di questo 2026 e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!

Per mettere fine a qualcosa di vecchio, dobbiamo iniziare una cosa nuova, augurandoti un cuore pieno di gioia anche se le parole qui sono poche. Un felice anno nuovo!

Possa tu essere benedetto abbastanza da passare questo nuovo anno con i tuoi genitori, amici, persone care. Sii grato e avrai solo buone cose che ti vengono in mente. Buon 2026.

Espandi i tuoi amici cerchi questo nuovo anno, incontra nuove persone, comunica e fai nuove amicizie. Si tratta di gioire e di dare il benvenuto al nuovo anno nella grandiosità.

Ogni nuovo anno ti offre l’occasione perfetta per iniziare qualcosa di nuovo e fresco. Così fai la tua parte quest’anno e rendi il mondo un posto migliore per te stesso e gli altri. Buon 2026!

