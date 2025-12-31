Icona app
Ultimo aggiornamento ore 21:10
Costume
Costume

Buon anno 2026: frasi d’autore da mandare ad amici e parenti per gli auguri a mezzanotte

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Buon anno 2026: frasi d’autore da mandare ad amici e parenti per gli auguri a Capodanno

BUON ANNO 2026 FRASI – Stasera, mercoledì 31 dicembre saluteremo il 2025 e daremo il benvenuto al 2026 con la speranza che sia un anno migliore dopo i recenti che non saranno proprio da ricordare. Per l’occasione riceveremo tanti messaggi di auguri via sms o whatsapp a cui saremo chiamati a rispondere. Avete poca fantasia? Non volete essere ripetitivi? Siete alla ricerca di frasi (o meglio citazioni) celebri, d’autore? Eccone alcuni:

  • Il capodanno è un’innocua istituzione annuale, utile solo come scusa per bevute promiscue, telefonate di amici e stupidi propositi. (Mark Twain)
  • Il comportamento giusto per tutto il periodo delle feste è quello di essere ubriaco. Tale stato culmina nel Capodanno quando sei così ubriaco da baciare la donna che hai sposato. (P. J. O’Rourke)
  • I buoni propositi sono tentativi inutili di interferire con le leggi scientifiche. La loro origine è vanità pura. Il loro risultato è assolutamente nullo. Sono semplicemente assegni che gli uomini incassano da una banca in cui non hanno il conto. (Oscar Wilde)
  • Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Anno Nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. (Bill Vaughan)
  • Il vecchio anno è passato. Lasciate che il passato morto seppellisca la propria morte. Il nuovo anno ha preso possesso dell’orologio del tempo. Tutti acclamano i compiti e le possibilità dei prossimi dodici mesi! (Edward Payson Powell)
  • Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)
  • L’anno che sta arrivando tra un anno passerà / io mi sto preparando è questa la novità. (Lucio Dalla)

Non vi bastano le frasi d’autore per i vostri auguri di buon anno 2026? Eccone altre trovate sul web:

  • Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni di questo 2026 e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!
  • Per mettere fine a qualcosa di vecchio, dobbiamo iniziare una cosa nuova, augurandoti un cuore pieno di gioia anche se le parole qui sono poche. Un felice anno nuovo!
  • Possa tu essere benedetto abbastanza da passare questo nuovo anno con i tuoi genitori, amici, persone care. Sii grato e avrai solo buone cose che ti vengono in mente. Buon 2026.
  • Espandi i tuoi amici cerchi questo nuovo anno, incontra nuove persone, comunica e fai nuove amicizie. Si tratta di gioire e di dare il benvenuto al nuovo anno nella grandiosità.
  • Ogni nuovo anno ti offre l’occasione perfetta per iniziare qualcosa di nuovo e fresco. Così fai la tua parte quest’anno e rendi il mondo un posto migliore per te stesso e gli altri. Buon 2026!

Buon anno (2026) dalla redazione di TPI.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ricerca