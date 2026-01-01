Buon anno 2026: tante frasi e citazioni per i vostri auguri

BUON ANNO 2026 FRASI AUGURI – Il 2026 è iniziato. Ieri, mercoledì 31 dicembre, abbiamo salutato il 2025 e abbiamo accolto l’anno nuovo. Moltissimi di noi hanno ricevuto (o stanno ancora ricevendo) tanti messaggi di auguri a cui vogliono rispondere. Siete a corto di idee? Non sapete che rispondere? Niente panico, questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo raccolto alcune frasi utili per i vostri auguri di buon anno 2026. Eccole

Possa ogni stella presente nel cielo, portare amore e allegria a te. Buon anno 2026!

Possa tu essere benedetto abbastanza da passare questo nuovo anno con i tuoi genitori, amici, persone care. Sii grato e avrai solo buone cose che ti vengono in mente. Buon 2026.

L’inizio di ogni anno ti porta ad un passo più vicino al raggiungimento dei tuoi sogni. Spero che quest’anno sia la svolta e che i tuoi sogni diventino finalmente realtà.

Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni di questo 2026 e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!

Espandi i tuoi amici cerchi questo nuovo anno, incontra nuove persone, comunica e fai nuove amicizie. Si tratta di gioire e di dare il benvenuto al nuovo anno nella grandiosità.

Il comportamento giusto per tutto il periodo delle feste è quello di essere ubriaco. Tale stato culmina nel Capodanno quando sei così ubriaco da baciare la donna che hai sposato. (P. J. O’Rourke)

Il vecchio anno è passato. Lasciate che il passato morto seppellisca la propria morte. Il nuovo anno ha preso possesso dell’orologio del tempo. Tutti acclamano i compiti e le possibilità dei prossimi dodici mesi! (Edward Payson Powell)

Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)

Per mettere fine a qualcosa di vecchio, dobbiamo iniziare una cosa nuova, augurandoti un cuore pieno di gioia anche se le parole qui sono poche. Un felice anno nuovo!

Ogni nuovo anno ti offre l’occasione perfetta per iniziare qualcosa di nuovo e fresco. Così fai la tua parte quest’anno e rendi il mondo un posto migliore per te stesso e gli altri. Buon 2026!

Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni di questo 2026 e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!

L’anno che sta arrivando tra un anno passerà / io mi sto preparando è questa la novità. (Lucio Dalla)

L’inizio di ogni anno ti porta ad un passo più vicino al raggiungimento dei tuoi sogni. Spero che quest’anno sia la svolta e che i tuoi sogni diventino finalmente realtà.

Possa ogni stella presente nel cielo, portare amore e allegria a te. Buon anno 2026!

Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Anno Nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. (Bill Vaughan)

Per mettere fine a qualcosa di vecchio, dobbiamo iniziare una cosa nuova, augurandoti un cuore pieno di gioia anche se le parole qui sono poche. Un felice anno nuovo!

Auguri di buon anno (2026) dalla redazione di TPI.