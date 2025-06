Buon 2 giugno 2025: frasi e immagini per la Festa della Repubblica

2 GIUGNO 2025 FRASI IMMAGINI – Oggi, lunedì 2 giugno 2025, è la Festa della Repubblica italiana. Per celebrare questa data siete alla ricerca di frasi o immagini adatte magari ad essere inviate su WhatsApp o Facebook? Siete a corto di fantasia e cercate spunti? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto le migliori frasi per la Festa della Repubblica, pensieri, citazioni e aforismi.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

Quello che resta del tricolore: italiani al verde, notti in bianco e conti in rosso. Buona festa della repubblica.

Libertà di pensiero,

forza nelle parole,

purezza nel nostro sangue,

orgoglio nelle nostre anime,

zelo nei nostri cuori,

viva l’Italia, viva la Repubblica

La bandiera italiana è un vessillo di libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia. Nei valori della propria storia e della propria civiltà. (Carlo Azeglio Ciampi)

(Carlo Azeglio Ciampi) Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi. (Sandro Pertini)

(Sandro Pertini) Una delle offese peggiori che possiamo fare alla Costituzione? L’indifferenza alla politica.

La Patria non è un’opinione. O una bandiera e basta. La Patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e nella nostra anima, nella nostra memoria genetica. È un legame che non si può estirpare come un pelo inopportuno. (Oriana Fallaci)

(Oriana Fallaci) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. (Articolo 1 della Costituzione Italiana)

(Articolo 1 della Costituzione Italiana) Questo è il mio tricolore: verde come la speranza di un mondo migliore, bianco come la purezza di intenti, rosso come il sangue versato dagli eroi.

Quando sono a Torino, a Milano, e non soltanto, mi muovo con emozione per le strade che ricordano i nomi degli uomini che hanno fatto l’Italia, i re e i primi ministri, ma anche i Cattaneo e i Mazzini. (Carlo Azeglio Ciampi)

(Carlo Azeglio Ciampi) Bisogna che la Repubblica sia giusta e incorrotta, forte e umana: forte con tutti i colpevoli, umana con i deboli e i diseredati. Così l’hanno voluta coloro che la conquistarono dopo venti anni di lotta contro il fascismo e due anni di guerra di liberazione, e se così sarà oggi, ogni cittadino sarà pronto a difenderla contro chiunque tentasse di minacciarla con la violenza. (Sandro Pertini)

Immagini

Abbiamo visto le frasi per augurare un buon 2 giugno 2025 (Festa della Repubblica), ora vediamo qualche immagine bella e attinente da poter usare per i vostri auguri:

Storia

Il 2 giugno (qui sopra frasi e immagini per i vostri auguri su WhatsApp) nasce come Festa della Repubblica nel 1949, anno in cui fu istituita come festa nazionale grazie al passaggio dell’Italia da monarchia a repubblica parlamentare. Celebrarla ricorda le origini del nostro Paese dopo la caduta del regime fascista, e in tutta Italia sono tantissimi gli eventi speciali organizzati anche se per il secondo anno consecutivo non ci sarà la parata militare.