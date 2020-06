Braun, leader nella depilazione e nella rasatura, lancia il nuovo Silk-épil 9 Flex con una campagna di comunicazione che vede protagonista Elena D’Amario, danzatrice professionista e performer di fama internazionale.

Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo con una testina completamente flessibile in grado di adattarsi perfettamente alle curve del corpo e di raggiungere così al meglio anche i punti più difficili un’ulteriore importante rivoluzione da parte di Braun, da sempre sinonimo di tecnologia, innovazione e design. Il dispositivo, inoltre, è dotato di tecnologia MicroGrip che permette un maggior livello di precisione, catturando i peli 3 volte più corti rispetto alla ceretta tradizionale – fino a 0,5 mm – e lasciando la pelle liscia per intere settimane. Braun Silk-épil 9 Flex è inoltre pratico da usare nel confort di casa propria, anche sotto la doccia.

Grazie a questa tecnologia, è possibile eliminare i peli superflui ogni volta che si vuole senza dover aspettare che ricrescano, come invece accade con la ceretta. Un beneficio unico e rilevante per ogni donna – che così può gestire in autonomia la depilazione ogni volta che ne ha l’esigenza – e per la testimonial della nuova campagna, Elena D’Amario, che nel suo lavoro deve curare ogni dettaglio ed essere sempre pronta ad andare in scena.

Flessibilità, eleganza, performance di alto livello: tutte caratteristiche che rendono Elena D’Amario la scelta ideale per la campagna di lancio. Elena è infatti tra i più importanti talenti italiani del mondo della danza, artista poliedrica e dal forte impatto scenico, ballerina che della sua passione ha fatto una professione e del suo corpo un’opera d’arte in grado di emozionare ad ogni movimento.

Elena D’Amario, scoperta da “Amici” di Maria De Filippi, programma nel quale ancora oggi svolge il ruolo di ballerina professionista e coreografa, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e nomination ai più importanti award della danza mondiale: dal 2012 è la prima ballerina della prestigiosa compagnia internazionale David Parson’s Company e nel 2016 è stata la prima ballerina italiana ad essere candidata ai Clive Barnes Award.

“Per noi danzatrici avere una pelle sempre perfettamente liscia è fondamentale. Utilizzo Braun da sempre ed essere il volto della nuova campagna mi rende molto orgogliosa ed è per me molto naturale. Braun Silk-épil 9 Flex è davvero una innovazione straordinaria: la sua flessibilità lo rende ancora più efficace ed è per me un grande alleato perché mi consente di avere la pelle sempre liscia, ogni volta che voglio. In una vita come la mia poi, spesso in viaggio e sempre piena di impegni, rappresenta una grande semplificazione”, ha affermato Elena D’Amario.

