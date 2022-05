Belen Rodriguez torna a parlare di autoerotismo in tv: “Scegli cosa pensare e non devi fingere orgasmi”

Belen Rodriguez torna a parlare di autoerotismo: “Non devi fingere orgasmi”

“Scegli cosa pensare e non devi fingere orgasmi, è una figata”: così Belen Rodriguez è tornata a parlare di autoerotismo in tv dopo le piccanti confessioni fatte di recente.

La showgirl argentina, infatti, nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, in onda su Italia 1 mercoledì 18 maggio, al termine di un servizio in cui veniva chiesto ad alcuni personaggi famosi quali fossero le loro abitudini sessuali, è ritornata a parlare di autoerotismo, elencandone i benefici.

“Non ti devi sbattere più di tanto. Scegli con chi vuoi stare, scegli cosa pensare. Non sudi, non ti muovi. Non devi fingere orgasmi. È una figata, lo dico sul serio!” ha dichiarato Belen.

La modella aveva confessato di praticare autoerotismo sempre nel corso dello show di Italia, il 4 maggio scorso, quando, rispondendo a una domanda di Teo Mammucari su che cosa facesse la sera una volta tornata a casa dal lavoro, aveva risposto: “Le canne non me le faccio però posso dirlo o siamo in orario protetto? Ogni tanto faccio dell’autoerotismo. Anche le donne si masturbano, finalmente si può dire. Perché ultimamente non si può dire più un tubo”.

“Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo” aveva aggiunto la conduttrice.

“Ti dirò di più non solo le donne si masturbano, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti” aveva concluso Belen ricevendo il plauso di molti per aver sdoganato in televisione un argomento tabù.