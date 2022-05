La confessione di Belen Rodriguez: “Pratico autoerotismo”

“Ogni tanto faccio dell’autoerotismo”: è la confessione che Belen Rodriguez ha fatto nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, in onda su Italia 1 nella serata di mercoledì 4 maggio.

“Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dopo che ti sei ubriacata e fatta una canna” ha scherzato Teo Mammucari, co-conduttore della trasmissione insieme alla showgirl argentina.

“Le canne non me le faccio – ha replicato Belen – però posso dirlo o siamo in orario protetto? Ogni tanto faccio dell’autoerotismo. Anche le donne si masturbano, finalmente si può dire. Perché ultimamente non si può dire più un tubo”.

“Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo” ha aggiunto la presentatrice.

“Ti dirò di più non solo le donne si masturbano, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti” ha continuato la showgirl.

L’intervento di Belen Rodriguez in pochi minuti è diventato virale sui social con molti utenti che hanno apprezzato la sincerità della showgirl e il coraggio con il quale ha affrontato un argomentò tabù specialmente in televisione.