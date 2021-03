Barilla lancia il concorso per disegnare un nuovo formato di pasta: in palio 4mila euro

“Barilla New Pasta Shape” è il nome del nuovo contest, decisamente creativo, lanciato dall’azienda italiana leader nel settore. Per partecipare bisogna creare un nuovo tipo di pasta. Il vincitore si porta a casa 4mila euro.

Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni e si chiude il 4 giugno. L’obiettivo della campagna di Barilla è quello di trovare un prodotto che in qualche modo rivoluzioni gli aspetti estetici, funzionali e gastronomici della pasta. Magari usando materie prime alternative al grano duro.

“Siete invitati a fare una nuova forma per trasmettere i valori del marchio Barilla (“Dove c’è Barilla c’è casa”, ndr). ”, si legge sul sito Desall.com che ha lanciato il bando. “Il formato di pasta proposto dovrà interagire in modo funzionale con il condimento, mescolando, contenendo o trattenendo il sugo per creare un effetto policromatico e fornire un’esperienza gastronomica appagante”. Il bando si chiuderà il prossimo 4 giugno: i progetti dovranno essere scritti in lingua inglese e dovranno essere corredati da immagini, meglio de in 3D, o prototipi.

I progetti dovranno essere scritti in lingua inglese e dovranno essere corredati da immagini, meglio de in 3D, o prototipi. Il vincitore del concorso sarà annunciato a luglio.

