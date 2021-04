Auto, quanto mi costi? Le spese della vettura in un anno

L’auto è un bene di prima necessità, del quale non si può fare a meno. Anche se di questi tempi la chiusura delle attività e lo smart working l’hanno resa meno indispensabile, in realtà presto tornerà ad esserlo, per via del ritorno alla normalità (che tutti noi ci auguriamo avvenga il prima possibile). Questo vuol dire che dovremo tornare a fare i conti anche con i costi delle automobili, che nell’arco di un anno possono arrivare a pesare parecchio sul nostro portafoglio. Vediamo dunque quali sono le voci di spesa più importanti per quanto concerne la gestione e la manutenzione di un’automobile, inquadrate in un arco temporale di un anno.

L’assicurazione auto: l’assicurazione è ovviamente indispensabile per circolare, ed è anche una delle principali voci di costo per chi guida una vettura. Per poter abbassare questo importo conviene sempre scegliere una polizza più conveniente, richiedendo un preventivo assicurazione auto con targa online, ad esempio sul sito di Groupama. Detto ciò, quanto costa l’assicurazione? Dipende da molti fattori diversi, perché può cambiare da regione a regione, ma in media ci si trova su una cifra intorno ai 600 euro annui.

Il costo del carburante: le assicurazioni pesano ma non quanto il carburante, che può essere considerato come la spesa in assoluto più ingente per chi utilizza un’automobile. Anche in questo caso è possibile fare soltanto delle stime basandosi sulle medie nazionali, dato che i costi potrebbero variare pure in base alle abitudini di utilizzo e al tipo di carburante impiegato dalla vettura. Per quanto concerne la benzina, in media si pagano circa 900 euro ogni anno.

Il costo del bollo e della revisione: fra le tre voci, quella riguardante il bollo e la revisione è la più economica del pacchetto. In tal caso ci si trova di fronte ad una cifra che sfiora i 150 euro circa, e che non può essere dunque lontanamente paragonata alle spese effettuate per la polizza assicurativa e per il carburante.

Altre informazioni utili

Dopo aver passato in rassegna le varie voci di spesa, è possibile tirare le somme e valutare quanto si spende in media ogni anno per il mantenimento e la gestione delle automobili. Si parla di una cifra intorno ai 1.500 euro, ma che può variare ogni anno in base alle circostanze. Per fare un esempio, nel 2019 era stato registrato un incremento del costo delle vetture intorno al 6%, mentre nel 2020 la spesa media è crollata, dato che abbiamo usato di meno le automobili, a causa del lockdown e della pandemia. Ad ogni modo, meglio conoscere le cifre medie, anche perché tornando alla normalità le spese torneranno anch’esse ad un livello superiore. In sintesi, è sempre il caso di fare attenzione.

