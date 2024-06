Auguri buon onomastico Sant’Antonio di Padova: frasi e immagini da inviare il 13 giugno, buon onomastico, Antonio, WhatsApp, Facebook

Oggi, 13 giugno 2024, è di Sant’Antonio di Padova, uno dei Santi più amati dai fedeli di tutto il mondo. Una grande devozione riguarda questo Santo, grande predicatore, che si festeggia il 13 giugno. Normalmente si è soliti per tradizione fare il pane benedetto e in molte città e paesi si fanno processioni in onore del Santo. Così molti che si chiamano Antonio festeggiano oggi l’onomastico. Ecco allora una serie di frasi e immagini per augurare buon onomastico oggi, 13 giugno, a chi si chiama Antonio, inviando una foto o un messaggio su Facebook e WhatsApp.

Frasi

Ecco una selezioni di frasi bellissime per augurare buon onomastico oggi in onore della festa di Sant’Antonio. Auguri che valgono anche per chi si chiama Antonia, Antonella, Antonello e Antonietta.

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Il tuo nome è troppo bello per potersene dimenticare. Buon onomastico!

È impossibile dimenticarsi di te in questo giorno. Buon onomastico!

Cosa c’è in un nome? Ciò che chiamiamo rosa anche con un altro nome conserva sempre il suo profumo.

Se il tuo Santo sapesse che porti il suo stesso nome, ti chiederebbe di cambiarlo per danno di immagine. Buon onomastico!

Auguri buon onomastico Sant’Antonio di Padova: le immagini

Ecco una serie di immagini del Santo da inviare ad amici e parenti per augurare buon onomastico in occasione della festa di Sant’Antonio di Padova del 13 giugno. Sicuramente saranno felicissimi.