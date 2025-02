Antonino Cannavacciuolo: “Abbiamo bisogno di imprenditori”

Tra gli chef italiani più noti, Antonino Cannavacciuolo ha ammesso che la televisione lo ha aiutato a crescere e a riempire i suoi ristoranti.

Sul palco di Identità Golose, il giudice di MasterChef ha sottolineato: “Nasco cuoco, sono cuoco e morirò con la giacca da cuoco. La tv mi ha dato la forza e la motivazione per crescere”.

“Essere un personaggio pubblico riempie i ristoranti” ha ammesso lo chef napoletano che sottolinea di non aver mai lasciato la cucina neanche durante la registrazioni dei programmi che lo vedono protagonista.

Cannavacciuolo, poi, ha ammesso che “abbiamo bisogno di imprenditori prima che di cuochi”. Per lo chef, infatti, “se i numeri non quadrano, non c’è ricetta che tenga”.

Questo per “smontare” l’idea dello chef artista perché “prima della creatività ci sono i conti del ristorante”. Secondo lo chef, poi, il “successo va fatto crescere”. Se “il successo arriva e se ne va in un attimo” è necessario avere una squadra che riesca ad affrontare anche i momenti difficili.