Antonella Viola replica a Matteo Bassetti: “Gli mando un bacio”

Antonella Viola replica a Matteo Bassetti che aveva criticato la collega nel corso di un’intervista in cui non aveva risparmiato frecciatine anche nei confronti di altri esperti divenuti popolari durante la pandemia di Covid.

Il direttore della Clinica universitaria di malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, infatti, aveva dichiarato: “L’unico sopravvissuto sono io. La Viola è una donna piacente che però di malattie infettive non ha background. Palù è un fenomeno in laboratorio, ma non ha mai visto un malato. Pregliasco è un professore di Igiene. Io alla sera quando andavo in tv, riferivo quello che avevo visto in reparto”.

La biologa e divulgatrice scientifica aveva inizialmente risposto postando sul suo profilo Instagram l’immagine di un saggio di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, e scrivendo: “Stamattina in stazione a Milano sono entrata in libreria e ho comprato un libro per il mio viaggio. Non aggiungo altro… la vita a volte è meravigliosamente sorprendente”.

Nel testo si legge: “Probabilmente, quando il professore insisteva piuttosto enfaticamente sull’inferiorità delle donne, stava pensando non alla loro inferiorità, bensì alla propria superiorità. Era questo ciò che egli difendeva, forse con troppo calore e troppa enfasi perché per lui è un gioiello senza prezzo. Senza fiducia in noi stessi siamo come i bambini nella culla, e come possiamo generare in noi, nel modo più sbrigativo possibile questa imponderabile eppure inapprezzabile qualità? Pensando che gli altri sono inferiori a noi”.

Interpellata dal Corriere della Sera, poi, l’esperta ha aggiunto: “Scrivere o dire più di quello che scrive Virginia Woolf in quella pagina? Impossibile, la sua analisi è perfetta. Posso solo aggiungere che gli mando un bacio, con il famoso braccio di Elodie”.

Il riferimento di Antonella Viola è alle dichiarazioni di Elodie, rilasciate durante il Festival di Sanremo 2025, la quale affermò che non avrebbe votato Giorgia Meloni neanche se le avessero tagliato un braccio.