Belve, Anna Foglietta e la maternità: “A volte un figlio diventa il tuo più grande nemico”

“Ho avuto un down psicologico, vedevo mio figlio come un fastidio”: l’attrice Anna Foglietta racconta alcuni lati oscuri della sua maternità in un’intervista a Belve, il programma della notte di Rai 2 diretto da Francesca Fagnani. In particolare il riferimento è alla sua terza gravidanza, dopo la quale ha detto di aver attraversato una importante crisi. “A volte tuo figlio diventa il tuo più grande nemico – ha detto l’attrice – con il mio terzo figlio ho avuto un momento di down psicologico e mi sono così arrabbiata con tutte quelle persone che dipingono la maternità come il periodo in cui dobbiamo essere sempre felici, sempre sorridenti, sempre pazienti… Non è così! Mi è capitato di percepire mio figlio come un fastidio. Ci sono stati istanti in cui ho avvertito l’esigenza di un mio spazio e in quel momento lui rappresentava l’ostacolo al raggiungimento di quella esigenza”.

Con l’intento di sensibilizzare gli ascoltatori sul tema, Anna Foglietta ha proseguito: “Bisogna ammettere che è molto faticoso e che psicologicamente dovremmo essere un pochino più aiutate e soprattutto dovrebbe esserci permesso di fare questo tipo di considerazione senza per questo sentirci sbagliate o sentirci meno madri”. L’attrice è madre di tre figli, avuti con il consulente finanziario Paolo Sopranzetti. Il primo figlio è Lorenzo, nato nel 2011, poi la secondogenita Nora due anni dopo e un anno più tardi il terzo ed ultimo, Giulio.