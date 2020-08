Alyssa Milano, celebre per il suo ruolo nella serie “Streghe”, ha deciso di mostrare su Instagram gli effetti del Coronavirus: “Questa è la quantità di capelli che perdo a causa del Covid-19”, dice nel video l’attrice. “Per favore prendete il virus sul serio e indossate la dannata mascherina”, continua Alyssa. “E ricordate che i test attualmente in uso sono imperfetti”.

Alyssa Milano ha infatti scoperto di essere positiva al Covid-19 alcuni giorni fa, dopo tre tamponi negativi e il test sierologico. Nel post l’attrice spiega: “Questa è una spazzola e come potete vedere non ci sono capelli”. Poi, dopo qualche colpo di spazzola, si vedono intere ciocche di capelli venire via dalla testa dell’attrice. “Mi sentivo morire, non sono mai stata così male. Dolore ovunque. Perdita di olfatto. Sentivo come se un grosso elefante si fosse seduto sul mio petto. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a mangiare. Ho perso 4 kg in due settimane. Mi sentivo confusa. Avevo una febbre lieve. E un mal di testa orribile. Praticamente avevo ogni sintomo del Covid. Alla fine di marzo ho fatto due test ed entrambi sono risultati negativi. Quando ho iniziato a sentirmi un po’ meglio ho fatto il test degli anticorpi. Negativo”, aveva raccontato Alyssa Milano in un vecchio post social.

