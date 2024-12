Il personal trainer dei vip Gubbini a TPI: “Spesso sono difficili da gestire. I miei consigli per tenersi in forma a Natale”

Mantenersi in forma, per vivere meglio. L’attività fisica è un alleato importante – a qualsiasi età – insieme ad una corretta alimentazione, per prevenire l’insorgere di malattie e mantenersi giovani. Di questo e molto altro ne abbiamo parlato con Alessandro Gubbini, noto personal trainer, spesso ospite anche in trasmissioni tv, e vincitore nel 2010 a Mister Universo.

In cosa consiste la sua attività di personal trainer?

“Nasco come atleta di bodybuilding. Ho iniziato ad allenarmi all’età di 17 anni, poi pian piano ho cominciato a fare le gare, partendo da quelle regionali fino ad arrivare a Mister Universo. Un titolo che mi ha permesso di ottenere una certa credibilità e quindi trasformare questa passione in lavoro. Sono così diventato innanzitutto un personal trainer. Sono poi riuscito ad aprire il mio centro fitness, molto attrezzato e all’avanguardia, nel quale lavorano diversi professionisti come fisioterapisti, nutrizionisti, massaggiatori. Parallelamente mi hanno notato anche le tv nazionali, e da ormai diversi anni sono spesso ospite in programmi Mediaset o Rai”.

Progetti per il futuro?

“Mi sto impegnando per ampliare ancora di più il mio lavoro in grandi città come Roma e Milano. Un ulteriore step di crescita per il quale sto già mettendo le prime fondamenta è rappresentato dall’America. Mi piacerebbe esportare anche là le mie attività e conoscere meglio quel mondo”.

Possiamo dire quindi che ha realizzato il suo sogno da bambino?

“Sin da quando ero piccolo volevo fare due cose: la palestra ed entrare nel mondo della televisione, due realtà che mi hanno sempre affascinato. Lavorerei anche gratis in questi settori per quanto mi appassionano. Ammetto di essere fortunato a fare il lavoro che ho sempre desiderato, che è comunque frutto di tanta gavetta e sacrifici. Vengo da un piccolo paese come Porto Recanati, per cui riuscire a farmi notare a livello nazionale non è stato facile. In ogni caso non sono un tipo che si accontenta di ciò che ha, mi annoierei facilmente. Dunque trovo sempre qualche cosa di nuovo per progredire: in fondo la gavetta non finisce mai! Ormai nel mio lavoro c’è una forte componente dirigenziale e imprenditoriale, che mi porta a collaborare con altri professionisti del settore, con i quali ho creato un team molto affiatato”.

Tra i suoi clienti ci sono diversi personaggi dello spettacolo: con chi ha stretto maggiormente rapporti di amicizia?

“Ne ho seguiti molti. Ad oggi sono molto legato a Myrta Merlino, la conduttrice di Pomeriggio 5. Si tratta di una bravissima persona, che segue attentamente i miei consigli, e infatti abbiamo ottenuto ottimi risultati”.

I vip sono più difficili da gestire rispetto alle persone comuni?

“Sì, generalmente sono molto più indisciplinati, fanno fatica a seguire un protocollo stabilito. Magari sono presi da altro e quasi sembrano snobbare il nostro lavoro. Mi piacerebbe invece provare a seguire qualche celebrità americana, perché come dicevo è un mondo che mi affascina da sempre. Insomma, ovviamente non bisogna generalizzare, ma le persone comuni sono mediamente più determinate, decise e disposte al sacrificio pur di raggiungere i propri obiettivi”.

Uno dei traguardi più importanti della sua carriera è stato il primo posto a Mister Universo.

“Probabilmente è stata l’emozione più grande. Ho lavorato dieci anni per prepararmi a quel concorso. Quel giorno sapevo di vincere, ero molto fiducioso, mentre invece di solito non sono così convinto di me stesso. Alla fine sono stato il migliore di tutta la gara, non solo nella mia categoria. Una soddisfazione immensa, che forse poi non ho mai riprovato in maniera così intensa”.

Cosa ne pensa del mondo più estremo del bodybuilding, che purtroppo in alcuni casi ha portato anche dei ragazzi alla morte?

“Il bodybuilding estremo, dove queste persone si iniettano l’impossibile per sembrare più grossi, ha rovinato il nostro mondo. Non capisco il senso di fare ciò: sono brutti e rischiano anche la vita. Purtroppo alcuni ragazzi finiscono per imitarli, a volte con conseguenze drammatiche. È l’espressione del doping. Il bodybuilding a cui ho preso parte io è quello natural: la gente mi deve dire che sono bello, non che sono grosso. Sta quindi a ciascuno scegliere quale via seguire. Non bisogna mai scendere a compromessi con la salute. Ai giovani dico di non comprare prodotti o farmaci su internet in maniera fai da te: rivolgetevi sempre prima a uno specialista che vi possa seguire”.

Quanto è importante allenarsi per mantenersi in salute? E quanto conta in proporzione una corretta alimentazione?

“Sono i due strumenti per la prevenzione. Mangiare bene significa non solo fare una dieta, ma innanzitutto scegliere prodotti di qualità, sani: questo ridurrebbe almeno del 50% l’indice di rischio di malattie. L’allenamento è fondamentale perché mantiene giovane non solo il fisico, ma anche la mente. Si eliminano tossine e si mantiene il cervello attivo, stimolando i neuroni. C’è quindi un ritardo nell’invecchiamento, con tutto ciò che comporta, come l’aumento delle difese immunitarie. Per questo chi si allena con costanza e mangia bene tendenzialmente si ammala di meno e vive più a lungo”.

Quali sono i benefici di fare, laddove è possibile, attività all’aria aperta?

“Sicuramente aiuta molto a livello mentale, visivo, e per respirare aria buona che fa bene al nostro fisico. Per esempio si può alternare una corsetta all’aperto con la palestra, che comunque rimane fondamentale per avere a disposizione gli attrezzi”.

Il compito di un personal trainer è quello di calibrare l’allenamento in base alle condizioni specifiche della persona. Che consigli si sentirebbe di dare a chi magari è più in là con gli anni ma vuole rimettersi in forma?

“Bisogna fare una chiacchierata iniziale con il cliente per capire le sue condizioni di partenza, se ci sono delle patologie, e in base a quello stabilire il tipo di allenamento da fare. Non è vero che chi ha qualche malattia non deve allenarsi. Per esempio, chi soffre di pressione alta, può abbassarla facendo attività aerobica come una corsetta. Ovviamente tutto questo sempre a seguito di un’attenta visita medica. Ma l’allenamento è sempre importante, anche quando si comincia ad avere una certa età. Pochi sanno che chi ha l’osteoporosi può trarre giovamento nel fare della pesistica, che dà densità anche all’osso. Così come è importante che anche i bambini facciano ginnastica in maniera preventiva, perché sono soggetti a scoliosi o a posture scorrette”.

Ci avviciniamo alle festività natalizie, con i tipici cenoni. Come fare per rimanere in forma?

“Bisogna controllare l’alimentazione, limitandosi a sgarrare non tutti i giorni, ma magari una volta a settimana, cercando di fare comunque dell’attività fisica. Per il Natale consiglio di non sospendere completamente l’allenamento, ma di ridurre un po’ la frequenza. A tavola ci si può lasciar andare a Natale e Capodanno, ma non ininterrottamente da Natale a Capodanno! Basta avere un po’ di buon senso”.