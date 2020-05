Adele perde 30 chili grazie alla dieta Sirt: la foto su Instagram

Un’autentica trasformazione: Adele è ormai irriconoscibile dopo aver perso oltre 30 chili grazie alla dieta che sta seguendo. Per festeggiare il suo 32esimo compleanno compiuti ieri, 5 maggio, la cantante ha pubblicato su Instagram una nuova foto, ringraziando tutti i fan che le hanno mandato gli auguri e dimostrato il loro affetto. Nello scatto l’artista appare molto diversa da come tutti ce la ricordavamo: capelli lunghi, sorriso smagliante e minigonna.

“Grazie per l’amore che mi avete fatto arrivare, spero che siate tutti sani e al sicuro in questo periodo folle”, ha scritto Adele sui social, rivolgendo poi un messaggio a tutti i medici e coloro che sono in prima linea nella lotta al Coronavirus: “Vorrei ringraziare tutti i nostri soccorritori e o lavoratori che ci tengono al sicuro mentre rischiano la loro vita! Siete veramente i nostri angeli”.

La cantautrice britannica, dopo aver divorziato dal marito Simon Konecki, ha deciso di stravolgere la sua vita e ripartire da una nuova se stessa. Tanti viaggi in giro per il mondo, allenamenti e una dieta, la Sirt, che gli ha permesso di perdere decine di chili in eccesso. Così quando a Capodanno è stata immortalata sulla spiaggia per brindare all’arrivo del 2020, molti fan non hanno potuto fare a meno di notare l’impressionante dimagrimento.

La stessa cantante ha rivelato di aver seguito la dieta Sirt: un regime alimentare che prevede l’eliminazione degli zuccheri e dei grassi saturi, oltre alla riduzione delle porzioni dei latticini. La dieta consiste quindi nell’assumere costantemente alimenti Sirt, cioè cibi che attivano le sirtuine (i geni che stimolano il metabolismo).

Quali sono? Olio extravergine d’oliva, cioccolato fondente, vino rosso, the e caffè. E poi ci sono fragole, mirtilli, noci, grano saraceno, peperoncino, cavolo, radicchio, cipolla rossa e rucola. La dieta Sirt si divide in due fasi: la prima è più restrittiva e dura sette giorni. Durante i primi tre si assumono per lo più cibi liquidi come succhi di verdura e frutta ed un solo pasto solido al giorno, per un totale di 1000 calorie. Nei restanti quattro giorni le calorie diventano 1.500 e sono previsti due succhi e due pasti solidi. La seconda fase dura invece 14 giorni ed è previsto un mantenimento con cibi solidi accompagnati da un succo verde.

Questo dunque il segreto di Adele. In ogni caso ricordiamo sempre che prima di intraprendere una dieta bisogna sempre rivolgersi a un medico specialista, evitando in ogni caso le cosiddette diete fai-da-te.

