Addio contanti: come cashback e Covid hanno cambiato l’economia italiana

Di contanti, nell’ultimo anno, ne sono circolati davvero pochissimi e sono diverse le statistiche che mettono in luce questa inversione di tendenza. Gli italiani, complici il cashback ma anche il Covid, hanno preferito nettamente i pagamenti elettronici e sembrano ormai entrati in sintonia con queste nuove modalità di acquisto. Possiamo considerarlo il risvolto positivo del Covid, ma bisogna ammettere che anche le strategie adottate dal Governo hanno dato un grande impulso ai pagamenti elettronici. Quel che è certo è che la strada è stata imboccata dalla maggior parte degli italiani e che nel prossimo futuro vedremo sempre meno contanti circolare. Un fattore positivo per l’economia italiana che potrebbe, forse, riuscire a contrastare l’evasione fiscale una volta per tutte.

Effetto Covid: più acquisti online e meno contanti a disposizione

In molti lo hanno definito effetto Covid e bisogna riconoscere che la pandemia ha avuto un ruolo chiave nella riduzione dei pagamenti in contanti, seppur indirettamente. Lo scorso anno, iniziato con una quarantena forzata per tutti gli italiani, è stato sicuramente decisivo da questo punto di vista. In moltissimi si sono visti costretti a fare acquisti online e anche quelli che un tempo si dicevano più scettici hanno scoperto la comodità ed i vantaggi dello shopping virtuale.

Non sono stati però solo gli e-commerce a registrare un boom nel corso del 2020: in moltissimi settori i pagamenti digitali si sono rivelati una grande risorsa. Basti pensare ai vari servizi di delivery nell’ambito della ristorazione, spesso acquistati mediante applicazioni web, o ancora le scommesse online che sono cresciute in modo esponenziale visto che sale slot e casino sono rimasti chiusi per mesi. La riduzione del contante è stata una delle conseguenze della pandemia e su questo non ci sono grandi dubbi. Anche il cashback tuttavia ha inciso parecchio, incentivando gli italiani ad utilizzare forme di pagamento elettroniche anche presso le rivendite fisiche.

Bisogna aggiungere che le stesse transazioni si sono ridotte, in quanto molte famiglie si trovano oggi in condizioni economiche non propriamente floride. Di contanti, in sostanza, ne circolano sempre meno anche perché ne sono entrati meno nelle tasche degli italiani.

Effetto cashback: anche per lo shopping tradizionale gli italiani preferiscono i pagamenti elettronici

Se da un lato il Covid ha senz’altro incentivato lo shopping online, la riduzione dei contanti si è notata e si continua a notare anche nei negozi fisici. Gli esercenti hanno infatti segnalato un notevole aumento dei pagamenti elettronici: bancomat e carta di credito ormai si utilizzano ovunque, anche per i piccoli acquisti. Tutto merito del cashback: il bonus di Stato che consente di ottenere un 10% di sconto su qualsiasi transazione elettronica.

In un momento storico come quello attuale, gli italiani non si lasciano sfuggire l’occasione di risparmiare ma per coglierla devono essere disposti ad eliminare di fatto il denaro in contanti. Questa misura sembra stia dando i suoi frutti, perché i dati parlano chiaro ormai: l’uso di forme di pagamento elettronico è aumentato in modo considerevole e questa è una tendenza che proseguirà per tutto il 2021.

