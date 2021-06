2 giugno 2021: le immagini da inviare per la Festa della Repubblica

2 GIUGNO 2021 IMMAGINI – Oggi, 2 giugno 2021, in Italia si festeggia la Festa della Repubblica. Quest’anno però – come già accaduto nel 2020 – la consueta parata militare ai Fori Imperiali di Roma non ci sarà. Non mancheranno invece le Frecce Tricolori. Siete alla ricerca di qualche immagine da inviare ad amici e parenti per festeggiare questo 2 giugno, Festa della Repubblica? Eccone alcune:

Festa della Repubblica

Il 2 giugno (qui sopra le immagini per i vostri auguri) nasce come Festa della Repubblica nel 1949, anno in cui fu istituita come festa nazionale grazie al passaggio dell’Italia da monarchia a repubblica parlamentare. Celebrarla ricorda le origini del nostro Paese dopo la caduta del regime fascista, e in tutta Italia sono tantissimi gli eventi speciali organizzati anche se per il secondo anno consecutivo non ci sarà la parata militare.