Le 100 regioni con il cibo migliore del mondo, ben 17 sono italiane: la classifica completa

Le 100 regioni con il cibo migliore del mondo: la classifica completa

La Campania è la regione con il cibo migliore del mondo: lo ha stabilito Taste Atlas, l’atlante online del cibo di tutto il mondo, che ha stilato la classifica delle 100 regioni con il cibo migliore del mondo.

Secondo la classifica “100 Best Food Regions in the World” ben 17 Regioni sono italiane, di cui sette nelle prime dieci. Oltre alla Campania, che come detto si piazza al primo posto, in seconda posizione c’è l’Emilia-Romagna, al quinto posto la Sicilia, al settimo il Lazio seguito da Toscana, Lombardia e Liguria.

Nei giorni scorsi, Taste Atlas aveva stilato la classifica dei “100 best cheeses in the world 2023-2024”, ovvero i migliori formaggi al mondo.

Anche in questo caso l’Italia dominava la classifica occupando le prime tre posizioni con il Parmigiano Reggiano, la Mozzarella di bufala campana e lo Stracchino di Crescenza.

In passato, comunque, non sono mancate le polemiche sulle classifiche stilate da Taste Atlas. La piattaforma, infatti, ha spiegato quali sono i criteri con i quali vengono stilate le classifiche.