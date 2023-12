Il Parmigiano Reggiano è il miglior formaggio al mondo: la classifica

Il Parmigiano Reggiano è il miglior formaggio al mondo: lo sostiene Taste Atlas, l’atlante online del cibo di tutto il mondo, che ha stilato la classifica dei “100 best cheeses in the world 2023-2024”.

Secondo la classifica, pubblicata anche sul profilo Instagram di Taste Atlas, l’Italia occupa le prime tre posizioni con il Parmigiano Reggiano, la Mozzarella di bufala campana e lo Stracchino di Crescenza.

Al sesto posto si piazza la Burrata mentre Grana Padano e Pecorino romano occupano rispettivamente undicesimo e tredicesimo posto.

In generale, sono numerosi i formaggi italiani che si piazzano tra i primi 100. Nei primi cinquanta, infatti, oltre a quelli già citati ci sono anche il Pecorino sardo, il Pecorino toscano, il Provolone del Monaco, la Stracciata, la Provola, la Burrata di Andria, il Gorgonzola piccante e il Taleggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TasteAtlas (@tasteatlas)

In passato, comunque, non sono mancate le polemiche sulle classifiche stilate da Taste Atlas. La piattaforma, infatti, ha spiegato quali sono i criteri con i quali vengono stilate le classifiche.

“Nel corso dell’anno, le persone valutano quei cibi nel nostro database. Alcuni voti sono riconosciuti dal nostro sistema come non validi (come i “voti nazionalisti”: le persone assegnano voti alti ai loro piatti e voti bassi a quelli dei Paesi vicini. Noi non contiamo tali voti). Alla fine dell’anno, prendiamo la media dei piatti più votati in ogni cucina”.