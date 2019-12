Come sarebbe la Terra se gli oceani si prosciugassero: il risultato è impressionante

.

La terra tra oceani prosciugati e inquinamento

La terra con gli oceani prosciugati avrebbe tutto un altro aspetto. Questo video è stato postato da uno scienziato, James O’Donaghue, sulla base di uno studio della Nasa risalente al 2008: mostra come sarebbe la Terra se gli oceani non esistessero più.

Dato che il 70 per cento della superficie del nostro pianeta è ricoperta d’acqua, il risultato è impressionante. L’animazione mostra il graduale “prosciugamento” degli oceani che modificherebbe in maniera determinante i continenti che oggi conosciamo.

La desertificazione, fenomeno complesso in base al quale un suolo perde progressivamente la propria capacità produttiva e funzionale, rappresentando perciò una seria minaccia per l’ambiente e per il benessere socio-economico dell’umanità, sta diventando uno dei problemi ambientali più conosciuti e importanti.

Le numerose aree soggette a desertificazione sono accomunate dalla progressiva riduzione dello strato superficiale del suolo e della sua capacità produttiva e funzionale. Se questi fenomeni rappresentano una seria minaccia per l’ambiente, i loro effetti, per le implicazioni di tipo sociale, economico ed istituzionale, lo sono per il benessere dell’umanità

