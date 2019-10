Il pilota che sparge semi in Amazzonia per combattere la deforestazione

Marcelo Glider è un pilota e istruttore di parapendio brasiliano che sparge semi in Amazzonia per combattere la deforestazione.

Glider ha deciso di fare la sua parte per riforestare l’Amazzonia dal suo parapendio, con cui vola spesso proprio su quella foresta che brucia ininterrottamente da mesi, e che è sempre meno verde.

In particolare, il pilota ha iniziato a utilizzare i voli di routine nella regione di Araçatuba, nella parte nord-occidentale di San Paolo, per spargere semi e aiutare le aree disboscate a riforestare.

A partire dal mese di settembre Marcelo ha cominciato a raccogliere semi tra la vegetazione del suo quartiere e a sistemarli in piccole buste prima di ogni volo, per poi liberarli una volta arrivato ad alta quota.

Gilder non è sicuro che i semi germoglieranno, ma il pilota confida moltissimo nella buona riuscita del piano, perché il modo in cui sta seminando in Amazzonia ricorda l’azione naturale del vento che sparge i semi.

Il successo del progetto renderebbe Marcelo orgoglioso di aver fatto la sua parte, ma il gesto da solo dovrebbe già essere d’ispirazione ai milioni di abitanti della regione che assistono impotenti agli incendi e alla deforestazione di gran parte della foresta.

