L’esempio di umanità di Matthew McConaughey: serve pasti (e ringrazia) i pompieri in California

La California è divorata dalle fiamme, sono più di 10 gli incendi che stanno distruggendo le foreste. L’attore Matthew McConaughey ha voluto unirsi al gruppo di volontari, di medici e paramedici per dare una mano ai vigili del fuoco che sono al lavoro giorno e notte per spegnere tutti i focolai.

Il gruppo di volontari a cui si è unito Matthew McConaughey è operativo in oltre 20 caserme per servire 800 pasti ai pompieri e altri 800 presso un rifugio per i senzatetto della zona.

L’attore texano ha aiutato a cucinare e a servire i pasti ai vigili del fuoco impegnati a spegnere gli incendi che imperversano in tutta la California meridionale e li ha ringraziati per il loro coraggio, dedizione e duro lavoro.

McConaughey, marito della modella brasiliana Camila Alves e padre di tre figli, ha dichiarato in una diretta Facebook: “Poter servire pasti agli uomini e alle donne che rischiano la loro vita è un onore per me e spero che possa essere di ispirazione per gli altri, per mettersi in gioco e ad aiutare i membri della loro comunità”.

