La mamma di un bambino vittima dell’ex Ilva a TPI: “Combattiamo per tutte le madri accanto ai loro figli nei letti d’ospedale” | VIDEO

La mamma di un bambino morto a causa dell’inquinamento dell’ex Ilva a TPI

Carla ha gli occhi stanchi, ma continua a combattere. Giorgio è morto il 25 gennaio scorso, ma lei e suo marito Angelo non si sono fermati un attimo: “Siamo arrabbiati, arrabbiatissimi. Ma la rabbia va convogliata, altrimenti si rischia di impazzire e così abbiamo creato questa associazione”.

Si chiama Giorgio Forever e nasce nel cuore di Taranto, dove Giorgio Di Ponzio è nato e cresciuto. A Taranto, dove Giorgio Di Ponzio ha imparato ad amare disperatamente la vita, nonostante quel cancro che lo ha eroso dentro, che l’ha strappato alla mamma e al papà e ai due fratelli ad appena 16 anni.

Carla parla lenta e racconta del figlio. Solare, vivace, “gattaro”, con un amore spropositato per i motori e la voglia di un futuro che doveva essere suo. Come dovrebbe esserlo per ogni ragazzino. E, invece, a Taranto non è più così scontato.

“Le donne hanno paura. Mi scrivono perché sono terrorizzate, non vogliono che ai loro figli accada quello che è accaduto a Giorgio”, spiega Carla, che non si è arresa alla morte del figlio e che vuole giustizia, fosse anche solo per tutte quelle altre mamme che passano giorni, mesi accanto ai loro bambini, in un letto di ospedale che non avrebbero mai dovuto conoscere.

A uccidere Giorgio è stato l’inquinamento, dice convinta Carla, a cui fa eco il marito Angelo, in prima linea nella battaglia per la chiusura dell’ex Ilva.

Il mostro si vede da lontano. Anche dal centro della città le ciminiere bianche e rosse svettano minacciose. E l’ex Ilva è davvero una minaccia a Taranto. “Pensi che a te non succedano mai queste cose e invece poi succede e ti crolla il mondo addosso”, continua la mamma di Giorgio.

Aveva 12 anni appena quando gli è stato diagnosticato un cancro rarissimo. “Probabilmente l’aveva già da prima, ma per colpa di una serie di diagnosi sbagliate l’abbiamo scoperto quando Giorgio aveva 12 anni e mezzo”, racconta Carla, con lo sguardo fermo e duro di una mamma che lotterà fino allo stremo delle forze per vedere i cancelli dell’ex Ilva sbarrati.

Le difficoltà per la famiglia Di Ponzio sono state tante. In primis quella di trovarsi a combattere con una ricerca ancora troppo carente in fatto di tumori pediatrici. “Il tumore di Giorgio è così raro che a stento si trovano riferimenti su internet ancora oggi”, spiega ancora. Ed è così che nasce l’idea di creare una Onlus che si dedichi alla ricerca pediatrica.

Un progetto ambizioso, che la famiglia Di Ponzio, appoggiata da tanti tarantini e non, è determinata a vedere realizzato. “Quello che bisogna far capire è che questo non succede solo a Taranto: i bambini muoiono di tumore in tante altre zone d’Italia, per questo abbiamo creato un’associazione che raccoglie tutte le vittime, non solo quelle di qua”, spiega insieme al marito.

Potrebbero interessarti Il gigantesco murale a San Francisco che celebra Greta Thunberg Clima, la legge storica in Nuova Zelanda: emissioni zero entro il 2050 Misteriose palline di ghiaccio ricoprono una spiaggia in Finlandia

L’associazione serve a dare un impulso forte, a livello nazionale, alla ricerca, alla prevenzione, ma soprattutto alla battaglia contro un inquinamento che uccide e uccide i più giovani.

In via Acclavio 88 nascono una manciata di metri che parlano di Giorgio. Le foto, le targhe, i dipinti: tutto rimanda a lui e all’ingiustizia che l’ha portato via. Giorgio è l’ennesima vittima del mostro che si staglia alle porte di Taranto, ma è anche il simbolo di una resistenza feroce a quel mostro, è una battaglia che porta il suo nome e che finirà solo quando quelle ciminiere alte e spaventose smetteranno di fumare.

Ilva, lo sciopero ferma tutti gli stabilimenti: “Mittal sta già lasciando gli impianti”