Da Torino – Alla fine Greta Thunberg non è venuta a Torino per partecipare al secondo meeting europeo dei Fridays for Future e al Climate Social Camp. L’annuncio dell’assenza dell’attivista è avvenuto nel corso della conferenza stampa di apertura del summit iniziato oggi, lunedì 25 luglio e che terminerà il 29 luglio, con il consueto sciopero per il clima del venerdì. La motivazione? “Ragioni logistiche”. Così hanno detto gli organizzatori dell’evento ai giornalisti presenti al Parco della Colletta, tra cui noi di TPI. “Doveva venire. Ma questo pomeriggio parteciperà lo stesso. Si collegherà online e interverrà a distanza alla prima riunione plenaria”, spiegano ancora i FFF che denunciano anche l’assenza di altri delegati provenienti dal Sudan, dal Marocco e da altri Paesi del Sud del Mondo. “Ci chiedono tutti di lei ma nel movimento siamo in tanti”, replicano ancora gli organizzatori.

Questa è la motivazione ufficiale, anche se fonti vicine alla leader del movimento ambientalista abbia avuto problemi di salute. E c’è ancora chi sostiene che ci sia stato un passo indietro da parte di Greta Thunberg a favore degli attivisti del Mapa (“Most Affected People and Areas“), ovvero quei paesi colonizzati e storicamente marginalizzati del mondo e che pagano maggiormente le conseguenze del cambiamento climatico. Si parla quindi di una sorta di “De-Gretizzazione“, restare dietro le quinte di un movimento che appare disorganico. In ogni caso, Greta Thunberg ha partecipato alla plenaria tra le più importanti del movimento in video streaming assieme all’attivista irlandese Saoi O’Connor ringraziando gli attivisti presenti e augurando “Buona Fortuna a tutti”.

“Sono contenta che le persone possano nuovamente ritrovarsi e stare insieme dopo tutto questo tempo e in un’occasione come questa in cui si può parlare faccia a faccia”, dice la 19enne. “È un’opportunità per migliorare il livello della discussione – ha aggiunto – e per conoscersi tutti meglio e mi auguro che questo accada. E vi auguro buona fortuna”, per chiudere con “i miei complimenti all’organizzazione, perché hanno fatto un fantastico lavoro e mi auguro che tutti lo possano apprezzare”.Concludendo l’intervento in video, la giovane svedese ha mimato con le mani la forma di un cuore per esprimere il suo affetto.